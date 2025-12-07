«Πρέπει πρώτα από όλα να έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και συζήτησης. Άρα, το “δεν συζητούμε με την κυβέρνηση” που ακούγεται από κάποιους νομίζω ότι δεν βοηθάει», ανέφερε ο γγ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, στον ραδιοφωνικό σταθμό 102 FM, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ο Θεσσαλός πολιτικός χαρακτήρισε το διάστημα μέχρι το τέλος του χρόνου «ως ναρκοπέδιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις», ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι «μετά την Πρωτοχρονιά θα ανοίξει ένας νέος ενάρετος κύκλος στο σύστημα καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων, ώστε να μην υπάρχει κανένα ερώτημα, να μην υπάρχει καμία σκιά, να μην μπορεί κανένας “Φραπές” να λαμβάνει επιδοτήσεις που δεν δικαιούται σε βάρος των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων».

Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου

Ερωτηθείς για τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ απάντησε ότι «υπάρχουν αυτά που λέτε διαχρονικά προβλήματα που έχουν να κάνουν:

Με το κόστος παραγωγής και τις παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει κανείς.

Με τον γηρασμένο αγροτικό πληθυσμό που είναι ένα πρόβλημα και συχνά μιλάμε για την ανάγκη σε εργάτες γης.

Με το απαξιωμένο συνεταιριστικό κίνημα.

Φέτος θα σας έλεγα ότι υπήρχε αρκετή “εύφλεκτη ύλη” στον θεσσαλικό κάμπο, αλλά και γενικότερα στον αγροτικό τομέα και το έχω επισημάνει εδώ και καιρό. Διότι αφενός υπήρχε η σκανδαλώδης αυτή υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σκανδαλίζει κάθε έντιμο αγρότη και κτηνοτρόφο. Αφετέρου είχαμε τις παρενέργειες από τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε έναν νέο οργανισμό καταβολής των επιδοτήσεων που δεν θα επιδέχεται κανένα ζήτημα αμφισβήτησης της διαφάνειάς του. Κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ως συνέπεια, καθυστερήσεις στην καταβολή των ενισχύσεων που έπρεπε να είχαν δοθεί στους αγρότες μας. Σε αυτά προσθέστε και το μείζον πρόβλημα που προέκυψε στον κτηνοτροφικό κόσμο, με την ευλογιά, η οποία πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις».

Πληρωμές μέχρι τις γιορτές

Ο κ. Χαρακόπουλος πρόσθεσε ότι «τα μεν θέματα των καθυστερήσεων στις πληρωμές θα ολοκληρωθούν. Συνήθως η προκαταβολή δινόταν του Αγίου Δημητρίου, πήγε έναν μήνα πίσω. Αλλά μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων, όπως διαβεβαιώνει η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα καταβληθούν όλες οι ενισχύσεις που καθυστερούν. Επιπλέον, να έχουμε υπόψη μας ότι για πρώτη φορά, λόγω της συρρίκνωσης του εισοδήματος πέρυσι, γιατί σε βασικά αγροτικά προϊόντα είχαμε και χαμηλές παραγωγές και κατάρρευση των αγροτικών τιμών, τις επόμενες ημέρες θα καταβληθεί το λεγόμενο Μέτρο 23 που είναι μέτρο στήριξης συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων που υπέστησαν κατάρρευση τιμών και μείωση παραγωγής. Ενισχύεται το αγροτικό εισόδημα με ένα επιπλέον μέτρο που αγγίζει τα 178 εκατομμύρια».

Στήριξη στους κτηνοτρόφους για ευλογιά

Επίσης, ο γγ ΚΟ της ΝΔ αναγνώρισε ότι «η ευλογιά, ναι πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και έχει δημιουργήσει μείζον πρόβλημα», ωστόσο, σημείωσε πως «πέραν των αποζημιώσεων για τη θανάτωση των ζώων, ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες μέρες και δίδονται αποζημιώσεις για την απώλεια εισοδήματος που έχουν οι κτηνοτρόφοι μας. Δόθηκε, λοιπόν, μια αποζημίωση της τάξης των 70 ευρώ κατά πρόβατο, κατά κεφάλι ζώου που θανατώθηκε. Είναι μία σημαντική παράμετρος στήριξης των κτηνοτρόφων, μέχρι να μπορέσουν να υπάρξει ένα πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Γιατί θα είναι κρίμα να εγκαταλείψουν και άλλοι κτηνοτρόφοι και να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη φθίνουσα πορεία στον κτηνοτροφικό τομέα».

Παράλληλα, ερωτηθείς σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον χαρακτήρισε ως «ιστορία – αμαρτία που κρατάει χρόνια και στην οποία, όπως φαίνεται, εμπλέκονται πρόσωπα από διάφορους πολιτικούς χώρους. Κανένας πολιτικός χώρος δεν μπορεί να διεκδικεί το αλάθητο και το ηθικό λεγόμενο πλεονέκτημα». Μάλιστα, αναρωτήθηκε πότε ξεκίνησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν ξεκινάει από την περίοδο εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ; Από το 2017 δεν ακούσαμε ότι ήταν τα λαχεία και τα τζόκερ; Η λεγόμενη “τεχνητή λύση” δεν εφαρμόζεται από τότε; Από τότε δεν ήταν η λογική ότι μπορεί να επιδοτείται ένας βοσκότοπος νόμιμα ακόμη και αν δεν έχει ζώα;».

Επανεμφάνιση Τσίπρα γιατί κόλλησε η βελόνα ΠΑΣΟΚ

Αναφορικά με το εγχείρημα δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Θεσσαλός πολιτικός υπενθύμισε ότι «ο πρώην πρωθυπουργός έχασε κατ’ επανάληψη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ. Πριν από δύο χρόνια, ήταν το 2023 η τελευταία εκλογική αναμέτρηση που έχασε με 17%. Σήμερα επιχειρεί να εμφανιστεί ως “παράκλητος” του ελληνικού λαού, αφού από το κόμμα του κατά τη διάρκεια της δικής του ηγεσίας ξεπήδησαν άλλα πέντε κόμματα, και συν ένα ο ΣΥΡΙΖΑ έξι. Επιχειρεί τώρα να φανεί ως συγκολλητική ουσία έξι διαφορετικών κομμάτων που προήλθαν από τα σπλάχνα του μητρικού κόμματος κατά τη διάρκεια της δικής του ηγεσίας. Φαίνεται ότι ούτε όλοι αυτοί τον ακολουθούν, ούτε η κ. Κωνσταντοπούλου συγκινείται από τα λεγόμενά του, ούτε ο κ. Βαρουφάκης. Δεν ξέρω και οι υπόλοιποι, που κάπως τους έκρυψε στον εξώστη του Παλλάς, σαν να ντρεπόταν να τους βάλει στη “μαρκίζα”, στην πρώτη σειρά μπροστά. Δυστυχώς για τη χώρα και για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, στον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης δεν υπάρχει ένας πόλος που να εμφανίζεται ως εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Το ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Ανδρουλάκη, φαίνεται ότι δεν μπορεί να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο. Έως και ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι “έχει κολλήσει η βελόνα”».

Καταλήγοντας, ο κ. Χαρακόπουλος τόνισε ότι ο ελληνικός λαός «εάν, τελικά, συγκροτηθεί κόμμα Τσίπρα και εμφανιστεί ως εναλλακτική πρόταση, θα έχει τη δυνατότητα να κρίνει και να συγκρίνει».