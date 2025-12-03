Χαμηλότερα ή κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο διαμορφώνονται οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο για τους οικιακούς όσο και για τους βιομηχανικούς καταναλωτές, επεσήμανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, για το πρώτο εξάμηνο του έτους οι τιμές για τα νοικοκυριά ήταν 21% χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (και στο επίπεδο του μέσου όρου αν ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη). Για τη βιομηχανία οι τιμές βρίσκονται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και για τις ενεργοβόρες είναι 1% ακριβότερες. Σημείωσε ακόμα ότι η ελληνική βιομηχανία είναι πρώτη στην αύξηση της απασχόλησης, τρίτη στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας, πέμπτη στην αύξηση της παραγωγής. Ωστόσο, ανέφερε ότι επίκειται η ανακοίνωση επιπλέον μέτρων για στήριξη της βιομηχανίας.

Ο κ. Τσάφος παρουσίασε το μετασχηματισμό του ελληνικού ενεργειακού συστήματος σημειώνοντας ότι το 2019 η Ελλάδα είχε την ακριβότερη τιμή χονδρικής στην Ευρώπη και σημαντική (20%) εξάρτηση από εισαγωγές, ενώ τώρα έχει τη δέκατη υψηλότερη τιμή και είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας με όφελος 700 εκατ. για το εμπορικό ισοζύγιο.

Το κενό από το ρωσικό αέριο θα καλυφθεί αξιοποιώντας τις ελληνικές υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου

Αναφερόμενος εξάλλου στις εξελίξεις στην Ουκρανία, τόνισε ότι η διακοπή τροφοδοσίας με ρωσικό αέριο στην περιοχή δημιουργεί ένα κενό που θα καλυφθεί αξιοποιώντας τις ελληνικές υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ήδη, όπως είπε ο κ. Τσάφος, η Ελλάδα είναι διεθνώς ο 15ος μεγαλύτερος αγοραστής υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του συνεδρίου οι διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου της περιοχής υπέγραψαν κοινή επιστολή προς τις ρυθμιστικές αρχές, ζητώντας να αυξηθεί η δυνατότητα τροφοδοσίας της Ουκρανίας με φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας με τον λεγόμενο κάθετο διάδρομο, με σημεία εκκίνησης τους σταθμούς της Ρεβυθούσας, της Αλεξανδρούπολης και τον αγωγό TAP.

Ο κ. Josh Huck, στέλεχος της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, ανέφερε ότι οι ενεργειακές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο στενές από ποτέ και ενισχύουν τις προοπτικές της Ελλάδας να καταστεί ενεργειακός κόμβος για την περιοχή. Τόνισε επίσης ότι ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου ενισχύει τη συνεργασία των χωρών της περιοχής μεταξύ τους και με τις ΗΠΑ, ενώ έθεσε τρεις προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξή του: την ενίσχυση των υποδομών, την εναρμόνιση του ρυθμιστικού πλαισίου και την υπογραφή νέων εμπορικών συμφωνιών για την αγορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο πρότυπο των συμφωνιών που υπέγραψε πρόσφατα η ATLANTIC – SEE LNG TRADE, κοινή εταιρεία του ομίλου AKTOR και της ΔΕΠΑ Εμπορίας για εισαγωγή και επανεξαγωγή φυσικού αερίου προς χώρες της περιοχής.