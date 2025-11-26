«Ο χαμηλός αριθμός των γεννήσεων δεν αποτελεί μόνο ελληνική ιδιαιτερότητα. Η τάση των νέων ανθρώπων να καθυστερούν ή να κάνουν λιγότερα παιδιά είναι ένα πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη και δεν έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό», είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Το δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής».

«Στη Σιγκαπούρη, όπου βρέθηκα, ο δείκτης των γεννήσεων για πρώτη φορά έπεσε κάτω του ένα. Η Νότια Κορέα έχει δείκτη γεννήσεων 0,8. Προφανώς και τα οικονομικά μέτρα έχουν μεγάλη σημασία. Έχουμε στρατηγική για πρώτη φορά. Ακόμα και αν μπορούσαμε να αυξήσουμε το ποσοστό των γεννήσεων, τα νέα παιδιά θα έμπαιναν στον ενεργό πληθυσμό σε 20 με 25 χρόνια», είπε ακόμα.

Και πρόσθεσε: «Η απόφαση που πήρε η κυβέρνηση να δώσει φορολογικά κίνητρα στους συνταξιούχους για να εργάζονται είχε μεγάλο αντίκτυπο. Θα εστίαζα επίσης στη μεγάλη προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στη στήριξη οικογενειών με παιδιά στο πλαίσιο της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Πήραμε μια συνειδητή πολιτική απόφαση να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά αλλά και τους νέους. Η πολιτική μας προτάσσει την οικογένεια ως το κύτταρο πάνω στο οποίο χτίζεται η κοινωνική συνοχή. Η πολιτική μας στοχεύει στην οικογένεια».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «το δημογραφικό έχει και διαστάσεις που έχουν να κάνουν με την ελληνική περιφέρεια και την ερήμωσή της. Τα έξοδα για την απόκτηση στέγης αποτρέπουν τα νέα ζευγάρια. Στα προγράμματα “Σπίτι μου 1 και 2” βοηθάμε τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι και έτσι ανοίγουμε ένα παράθυρο στην ιδιοκτησία και πρέπει οι τράπεζες οι ίδιες να είναι πιο γενναιόδωρες και να στηρίζουν νέα ζευγάρια με προϊόντα και επιτόκια».

«Ξέρουμε ότι πολλοί είναι στο ενοίκιο και σήμερα έχουμε τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Πήραμε μια απόφαση και την Παρασκευή θα επιστρέψουμε ένα ολόκληρο ενοίκιο, το ποσό αυξάνεται ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη. Είναι μια “ανάσα” που δίνουμε στους συμπολίτες μας.

Για την ερήμωση της περιφέρειας η πολιτεία φροντίζει να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών ειδικά στο Δημοτικό. Είναι η ελάχιστη υποχρέωση που πρέπει να τηρήσουμε απέναντι σε όσους ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Αν καλύπτονται ανάγκες όπως παιδεία, υγεία και προσβασιμότητα, η ζωή στην περιφέρεια μπορεί να γίνει πιο ελκυστική. Γι’ αυτό και καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ για όλους τους οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων. Μια συνεκτική δημογραφική δεν μπορεί να στηρίζεται σε ένα μόνο μέτρο», τόνισε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε στη συνέχεια πως «η συζήτηση σήμερα καταδεικνύει ότι το δημογραφικό δεν είναι αντικείμενο μόνο ενός υπουργείου. Για το δημογραφικό έχουμε μια οριζόντια στρατηγική με πολλές πτυχές που δεν μπορούν να υλοποιηθούν μόνο από ένα υπουργείο. Οι ανάγκες οποιασδήποτε κοινωνίας δεν είναι ατελείωτες. Η φύση του πολιτικού διαλόγου συνίσταται στο πώς θα κατανείμουμε τους περιορισμένους πόρους που έχουμε.

Στο ίδιο το DNA των δικών μας πολιτικών επιλογών βρίσκεται η προστασία της οικογένειας».

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στη νόμιμη μετανάστευση, λέγοντας ότι «πρέπει να μιλήσουμε με θάρρος και ειλικρίνεια. Σήμερα η ανεργία έχει μειωθεί σε ποσοστά κάτω του 8% και η δύναμη που έχει ο εργαζόμενος να διεκδικήσει καλύτερες απολαβές για τον ίδιο είναι μεγαλύτερη. Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε να κάνετε βήματα στην αγορά εργασίας, λέμε απευθυνόμενοι στις γυναίκες, και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να τις ενθαρρύνουμε.

Είμαστε πολύ αυστηροί με την παράνομη μετανάστευση και έχουμε συμπαρασύρει και την Ευρώπη. Ταυτόχρονα ξέρουμε ότι έχουμε ανάγκες στην αγορά εργασίας. Όμως, αυτοί που έρχονται στη χώρα μας θα το κάνουν νόμιμα. Και αν μείνουν στην Ελλάδα και ενσωματωθούν δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από αυτό. Πρέπει επίσης να γίνει διαχωρισμός. Οι οικονομικοί μετανάστες θα γυρίζουν πίσω. Αν είναι κάποιος πρόσφυγας, θα τον φροντίσουμε και θα κοιτάξουμε να τους ενσωματώσουμε στην ελληνική κοινωνία. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από μια τέτοια πολιτική. Πριν μιλήσουμε για τη νόμιμη μετανάστευση, να δούμε τη συμμετοχή των Ελλήνων στην αγορά εργασίας που είτε δεν μπορούν είτε δεν θέλουν να το κάνουν».

Για το αν υπάρχει περιθώριο για νέα μέτρα στήριξης απάντησε: «Θα σας πρότεινα να μεταβολίσουμε τα μέτρα που δεν έχουμε ακόμα υλοποιήσει. Πριν από 2 ημέρες πήραν τα 250 ευρώ οι συνταξιούχοι. Στο τέλος του μήνα θα δοθεί πίσω ένα ενοίκιο. Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όσο η οικονομία συνεχίσει να πηγαίνει καλά και όσο τα δημόσια οικονομικά εξακολουθούν να είναι σταθερά και όσο μπαίνουν χρήματα στα ταμεία από την πάταξη της φοροδιαφυγής, τόσο περισσότερα περιθώρια θα έχουμε και για το 2027 να στηρίξουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα που θα μπορεί να τα εκτιμήσει. Γι’ αυτό και κάνω τη σύνδεση μεταξύ των δημοσίων οικονομικών και της ατομικής προκοπής.

Όταν η χώρα πηγαίνει καλά και το ταμείο του ΥΠΟΙΚ είναι γεμάτο, υπάρχουν δυνατότητες στήριξης της κοινωνίας.

Είμαστε η εξαίρεση και πολλές ευρωπαϊκές χώρες περνούν προϋπολογισμούς λιτότητας. Εμείς αυτές τις εποχές τις έχουμε αφήσει πίσω μας.

Οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας και, όταν ξαναβρεθούμε και εξαγγείλουμε την πολιτική μας για το 2027, πάλι θα έχουμε τη δυνατότητα με συγκεκριμένες επιλογές να στηρίξουμε την κοινωνία και πάλι».