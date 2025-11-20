«Έχοντας την τεχνολογία για την τεχνητή νοημοσύνη, ως σύμμαχο στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις μεταφορές στις αστικές συγκοινωνίες, μπορούμε συνεχώς να τις βελτιώνουμε», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης, ενημερώνοντας την ειδική μόνιμη κοινοβουλευτική επιτροπή έρευνας και τεχνολογίας για τα εργαλεία που έχει στη διάθεση του πλέον το υπουργείο, τα οποία επικουρούν το δυναμικό που διαχειρίζεται τα μέσα μεταφοράς από τα κέντρα ελέγχου και συμβάλλουν στην καλύτερη και πιο αξιόπιστη λειτουργία των μέσων μεταφοράς. Ο αναπληρωτής υπουργός ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι:

-Τίθεται άμεσα σε εφαρμογή σύστημα που θα καταγράφει, με τεχνητή νοημοσύνη, και θα αποδίδει με απόλυτη ακρίβεια τα δρομολόγια των συρμών του μετρό της Αθήνας. Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή θα εκδίδονται αυτοματοποιημένες αναφορές οι οποίες θα αποδίδουν την «απόλυτη αλήθεια» για τις χρονοσυχνότητες, την πυκνότητα των δρομολογίων και τις ώρες και στιγμές που υπάρχει συνωστισμός στις αποβάθρες. «Αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε πραγματικά δεδομένα για να μπορούμε να βλέπουμε ποιες είναι οι στιγμές, μέσα στην εβδομάδα, οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη πίεση, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και πώς μπορεί η αναδρομολόγηση των συρμών του μετρό να εξυπηρετήσουν καλύτερα το κοινό», είπε ο κ. Κυρανάκης.

-Για την εισιτηριοδιαφυγή, τίθεται σε λειτουργία σύστημα, με την αξιοποίηση καμερών και τεχνητής νοημοσύνης, που θα εντοπίζει τα «διπλοπεράσματα» από τα ακυρωτήρια. Όταν εντοπίζεται παράβαση θα υπάρχει σήμανση. «Αν το σύνολο των επιβατών πληρώνουν κανονικά το εισιτήριό τους, υπάρχουν περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι ώστε να αυξηθούν οι συρμοί και η ποιότητα και η συχνότητα να είναι καλύτερες», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός και επισήμανε ότι ήδη τα αποτελέσματα από την τεχνολογική αναβάθμιση για την πληρωμή εισιτηρίου (πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα) είναι θεαματικά και στην Αθήνα η αύξηση είναι κατά ένα εκατομμύριο ευρώ στις εισπράξεις. Τα αυξημένα έσοδα από την εισιτηριοδιαφυγή συνδέονται και με τους πολλούς ελέγχους που διενεργούνται. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μετρό και στον ηλεκτρικό, το 2021 οι έλεγχοι ήταν 1.020.000, φέτος μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο οι έλεγχοι ανήλθαν σε 4.981.000.

-Σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση στην Αθήνα, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2026 θα υπάρχουν 1.075 καινούργια λεωφορεία, εκ των οποίων, το ένα τρίτο ηλεκτρικά, ακόμη ένα τρίτο θα είναι λεωφορεία που θα κινούνται με φυσικό αέριο και λίγο παραπάνω από το ένα τρίτο θα είναι τεχνολογίας diesel αλλά φιλοπεριβαλλοντικής τεχνολογίας. Στη Θεσσαλονίκη η διαφορά είναι ήδη αισθητή, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, με αύξηση του στόλου και των δρομολογίων.

-Για τον εντοπισμό παραβάσεων στην κυκλοφορία των ΙΧ, με κάμερες σε εμπρόσθιο μέρος των λεωφορείων και με ειδικούς αλγόριθμους θα εντοπίζονται όσοι εισέρχονται σε λεωφορειολωρίδες, διότι «καθαρή λεωφορειολωρίδα σημαίνει σημαντική βελτίωση στον χρόνο άφιξης στον προορισμό, στον χρόνο εκτέλεσης των δρομολογίων». Η έμφαση θα δοθεί σε 15 γραμμές, που σε μεγάλο μέρος του δρομολογίου περνούν μέσα από λεωφορειολωρίδες. Το σύστημα έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και τον επόμενο μήνα θα φτάσουν και οι πρώτες κλήσεις μέσω του gov.gr. Αυτό το σύστημα έχει ξεκινήσει και με τις κάμερες της Αττικής Οδού και το δίκτυο θα επεκταθεί. Το επόμενο βήμα είναι οι κάμερες των λεωφορειολωρίδων που θα είναι 600 συνολικά. Η παράβαση θα κοινοποιείται ταχύτατα στους παραβάτες.

-Από τον περασμένο μήνα τέθηκε σε λειτουργία εφαρμογή report.oasa.gr με την οποία θα μπορεί ο πολίτης, τη στιγμή που βλέπει κάποιο πρόβλημα να το αναφέρει, είτε αφορά πρόβλημα σε στάση λεωφορείου, σε όχημα ή πρόβλημα με συμπεριφορά οδηγού ή καθυστερήσεις δρομολογίων και αντίστοιχα προβλήματα στο μετρό. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 3.000 καταγγελίες, εκ των οποίων το 70% μέχρι σήμερα έχει ήδη απαντηθεί. Οι αναφορές αυτές των πολιτών σε ποσοστό 78% είναι για λεωφορεία, 7% για το μετρό, 7% για τα τρόλει, 5% για τον ηλεκτρικό, 2% για το τραμ και 1% για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ΟΑΣΑ.