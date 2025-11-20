«Έχω ελεγχθεί πάρα πολλές φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Δεν είχα ποτέ δεσμευμένο ΑΦΜ. Δεν είχα ποτέ αχρεωστήτως καταβληθέντα», τόνισε κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά το σύστημα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ο παραγωγός Ανδρέας Στρατάκης.

Τόνισε μάλιστα ότι η αναφορά του ονόματός του στην «αρνητική πλευρά αυτής της ιστορίας», τού έχει δημιουργήσει «τρομερή ψυχολογική πίεση, ακόμα και οικονομική ζημιά». Κάλεσε μάλιστα βουλευτές της αντιπολίτευσης να του πουν, «πού κατηγορούμαι στη δικογραφία. Ό,τι στοιχεία έχετε να τα πείτε. Δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες, κάθε μέρα, για να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση. Το σπίτι μου να αφήσετε ήσυχο», ζήτησε ο κ. Στρατάκης, ο οποίος, σε ερώτηση του προέδρου της Επιτροπής, Α. Νικολακόπουλου, εάν έχει κάποιο ψευδώνυμο, είπε ότι έχει κρεοπωλείο και ότι οι φίλοι του τον αποκαλούν Ανδρέα. «Τώρα, το “χασάπης”… πώς μου το κόλλησαν; Είναι πιασάρικο, τηλεοπτικό, δημοσιογραφικό, εμπορικό… Το λένε. Εντάξει. Αλλά στον τόπο μου, Ανδρέα με γνωρίζει όλος ο κόσμος».

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη, ο κ. Στρατάκης είπε ότι με τον Γ. Ξυλούρη «είμαστε φίλοι» και ότι «αγοράζουμε κάθε χρόνο πάρα πολλά ζώα από αυτόν», ενώ σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μ. Αποστολάκη, για τα οικονομικά του κ. Ξυλούρη, ο κ. Στρατάκης είπε ότι «μπορεί να είμαστε φίλοι αλλά δεν είμαι λογιστής του. Ξέρω ότι αγωνίζεται καθημερινά. Δεν θα έλεγα ότι είναι πλούσιος».

Όσο για την πολιτική του τοποθέτηση, ο κ. Στρατάκης είπε στον κ. Λαζαρίδη ότι στο παρελθόν ήταν στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. «Όταν πέθανε ο Α. Παπανδρέου, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για μας» είπε ο μάρτυρας, σημειώνοντας ότι το 2019 στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ερώτηση του κ. Λαζαρίδη εάν σήμερα είναι μέλος κάποιου κόμματος, απάντησε αρνητικά: «Μετά από αυτά… Δεν είμαι. Μπορώ να πω ότι είμαι πολιτικά άστεγος».

Σε σειρά ερωτήσεων της κυρίας Αποστολάκη για την εμπλοκή του λεγόμενου «φραπέ» Γ. Ξυλούρη στην διερευνόμενη υπόθεση, είπε: «Μη με βάζετε στη διαδικασία, “ο φίλος σας λέει αυτό κι εκείνο”. Πείτε μου. Εμένα, από πού προκύπτει η ενοχή μου; Πείτε μου αν υπάρχει τηλεφωνική συνομιλία με μένα». Στην επισήμανση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ ότι «δεν είστε κατηγορούμενος», ο κ. Στρατάκης είπε: «Εσείς με έχετε κατηγορήσει, κάθε μέρα, και με έχετε καταδικάσει. Το σπίτι μου πάτε να το τινάξετε στον αέρα. Πείτε μου, πού κατηγορούμαι στη δικογραφία; Ό,τι στοιχεία έχετε, να τα πείτε. Δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες, κάθε μέρα, για να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση. Το σπίτι μου να αφήσετε ήσυχο».

Αλλά και αργότερα, με αφορμή ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλη, για το αν γνωρίζει ποιο είναι το πραγματικό δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο στην Κρήτη, είπε ότι δεν έχει στοιχεία για το ποια είναι η πραγματικότητα. «Επιτρέψτε μου να αμφισβητώ τα πάντα, μετά από όλα αυτά τα οποία έχω ακούσει εγώ προσωπικά, για την “συμμετοχή” μου στο σκάνδαλο. Και σας ρωτώ να μου πείτε: Ποια είναι η κατηγορία μου; Δεν μου λέτε. Όχι εσείς προσωπικά, κε Κόκκαλη. Εσείς είστε κύριος με Κ κεφαλαίο. Αλλά ο συνάδελφός σας, ο κ. Μπάρκας, μιλά για μένα με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς». Σε παρέμβαση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Μπάρκα, ότι ο μάρτυρας αναφέρεται στη δικογραφία, ο κ. Στρατάκης ρώτησε: «Πού είμαι στη δικογραφία, κύριε Μπάρκα; Πού αναφέρομαι; Να μου πείτε πού αναφέρομαι, κύριε Μπάρκα. Νομίζετε ότι είναι τα σπίτια μας, άντε μπες – βγες. Μου έχετε διαλύσει το σπίτι μου. Κι εσύ. Από τα αθηναϊκά πάνελ». Όταν μάλιστα ο κ. Μπάρκας του ζήτησε να αναιρέσει, ο κ. Στρατάκης είπε: «Δεν το αναιρώ. Όταν βγαίνεις στα πάνελ, και λες, λες… Ο χασάπης, ο χασάπης, ο εγκληματίας…».

Εξάλλου, σε ερώτηση της βουλευτού του ΚΚΕ, Δ. Μανωλάκου, για το ποιο είναι το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Στρατάκης είπε ότι οι αγροτοσυνδικαλιστές τόνιζαν στις συζητήσεις με τους αρμόδιους, ότι πρέπει «να πάμε στην επιδότηση του προϊόντος, και να επιδοτηθεί αυτός που παράγει, και να φύγουμε από τη λογική του αγρότη του καναπέ. Κάνανε αγρότες να κάθονται…» είπε ο κ. Στρατάκης.