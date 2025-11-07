Ως επιστέγασμα μιας μεγάλης προσπάθειας, εδώ και πολλούς μήνες, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, να χτιστεί μια δομημένη σχέση με τις ΗΠΑ και να αναδειχθεί η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης -μιλώντας σήμερα στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου- τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν με τις ΗΠΑ.

«Δεν είναι απλό να βρίσκονται στην Ελλάδα 4 υπουργοί των ΗΠΑ» είπε και προσέθεσε ότι το 3+1 (Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος, ΗΠΑ) δεν είναι μόνο συμμαχία ενέργειας, αλλά υψηλή γεωπολιτική συμμαχία που αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα καθίσταται κόμβος ενεργειακής διαφοροποίησης και ενισχύεται η προοπτική να καταστεί η χώρα μας παραγωγός και πάροχος φυσικού αερίου. Προσέθεσε ότι στο πλαίσιο της ενεργειακής διαφοροποίησης ο αγωγός East Med θα είναι χρήσιμο εργαλείο και σημείωσε πως όσο περισσότερο έχουμε το ενδιαφέρον χωρών όπως οι ΗΠΑ τόσο η ενέργεια καθίσταται γεωστρατηγική.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει συγκεντρώσει ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο αυτό «μας καλεί να αναλάβουμε γενναίες πρωτοβουλίες». Μίλησε για την πρωτοβουλία των 5Χ5, τη Διάσκεψη των γειτονικών παράκτιων χωρών της Μεσογείου, που, όπως είπε, έχει σκοπό να δημιουργήσει συνθήκες διαλόγου με τις χώρες αυτές, «να συζητήσουμε τα ευκολότερα θέματα, αλλά και τα δύσκολα όπως οι οριοθετήσεις και η συνδεσιμότητα».

Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες, λόγω της παρουσίας της Τουρκίας και της κατάστασης στη Λιβύη, καθώς και «λόγω ανυπόστατων τετελεσμένων» όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά επισήμανε ότι το να συζητούμε μόνο όφελος μπορεί να έχει.

Είπε ακόμη ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι σήμερα ένας παίκτης που έχει τα διαπραγματευτικά χαρτιά ώστε να αποκομίσει τα μεγαλύτερα ωφελήματα. Έκανε επίσης λόγο για μια πολεμική αντίληψη της οικονομίας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και πλέον όπως είπε, η Ευρώπη τρέπεται σήμερα σε γεωπολιτική από οικονομική και πολιτική δύναμη που ήταν. Είπε ότι πρέπει να υπάρξει αυτοδύναμη άμυνα με μεταφορά πόρων στον εξοπλισμό, αλλά αυτό σημαίνει και άλλη αντίληψη των πραγμάτων.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε επίσης ότι συνέπεια της πολεμικής οικονομίας είναι ότι η αμυντική βιομηχανία χρησιμοποιείται ως διπλωματικό όπλο. Ανέφερε ότι η Ελλάδα τόνισε την ανάγκη της αμυντικής αυτονομίας της Ευρώπης, ενώ ο ίδιος τονίζει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ότι είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής άμυνας «αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βλάπτονται τα συμφέροντα μελών της ΕΕ» και πρόσθεσε ότι αυτή η επιδιωκόμενη αυτονομία δεν θα επιτρέψει να γίνονται μέρος της αυτόνομης άμυνας κράτη, που απειλούν άλλα κράτη.

Είπε ακόμη ότι η χώρα μας δεν προσδιορίζει την εξωτερική της πολιτική με βάση το τι κάνει η Τουρκία, ενώ σημείωσε ότι παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και ανέφερε ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο γεωπολιτικής αυτοδυναμίας, ώστε το αποτύπωμά μας να υπερβαίνει την περιφέρεια.

«Δεν μπορούμε να καθορίσουμε τι θα πράξουν άλλες σύμμαχες χώρες στην πολιτική των προμηθειών τους. Απαιτούμε όμως να λαμβάνουν υπόψη τις ευαισθησίες των συμμάχων, διότι συμμαχία σημαίνει σεβόμαστε την κυριαρχία του συμμάχου και δεν τον απειλούμε», είπε ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι την τελευταία εξαετία και ειδικά την τελευταία διετία καταφέραμε να αυξάνουμε το αποτύπωμά μας και να μειώνουμε τις εντάσεις.

Αναφερόμενος στη Λιβύη είπε ότι η Ελλάδα διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δύο πλευρές της χώρας και μέσω αυτών μειώθηκαν οι ροές μεταναστών, ενώ η Λιβύη σεβάστηκε τη μέση γραμμή στη χάραξη των δικών της οικοπέδων. Υπάρχει ένα εκκρεμές θέμα η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη αλλά ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα συζητηθεί κάποια στιγμή και αυτό στο προσεχές μέλλον.

Για τη Γάζα είπε ότι η παρουσία της Ελλάδας είναι αναγκαία και για το κομμάτι της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και της ανασυγκρότησης και σημείωσε ότι η χώρα μας είναι πρωτοπόρος στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Αναφέρθηκε ακόμη στη στρατηγική σχέση της χώρας μας με το Ισραήλ, η οποία όπως είπε δεν μας εμποδίζει να έχουμε άριστες σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Τις αναπτύξαμε -είπε- όπως δεν τις είχαμε ποτέ και ανέφερε μεταξύ άλλων, ως παραδείγματα τη Σαουδική Αραβία, και την «αδελφική σχέση με την Αίγυπτο». Σε σχέση με το παλαιστινιακό, σχολίασε ότι η χώρα μας είναι έντιμος συνομιλητής και πρόσθεσε ότι η πρώτη επίσκεψη της Παλαιστίνιας υπουργού Εξωτερικών μετά τη συμφωνία του Σαρμ ελ Σέιχ ήταν στην Αθήνα.

Τέλος αναφέρθηκε στην επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και στα fake news και εξέφρασε την ανησυχία του για πιθανή υπονόμευση της δημοκρατίας και των θεσμών της.

Η ΑΙ τρέχει με ρυθμούς ανέλεγκτους και το ρυθμιστικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά περιορισμένο σήμερα, αφού η έρευνα τρέχει τόσο γρήγορα που η ρύθμιση δεν την προλαβαίνει, είπε, και τόνισε ότι στις συζητήσεις του με Αμερικανούς αξιωματούχους επισημαίνει την ανάγκη να δούμε πως θα μπορέσουμε να διοχετεύσουμε το τεράστιο θαύμα της ΑΙ σε νόμιμα κανάλια, ωφέλιμα για την κοινωνία και να θωρακίσουμε τη δημοκρατία.

«Τρέμω με την ιδέα μιας ανάπτυξης της επιστήμης που θα υπονομεύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς» είπε, και υπενθύμισε τις κυβερνοεπιθέσεις που δέχθηκαν βασικές υποδομές ευρωπαϊκών κρατών.

Καταλήγοντας ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά και είπε ότι απέδωσε η πολιτική των «ήρεμων νερών» στο μεταναστευτικό, τον τουρισμό τις παραβιάσεις και την αποφυγή εντάσεων. Σχολιάζοντας τα προβλήματα με την Τουρκία είπε ότι η οριστική επίλυση δεν μπορεί να έρθει παρά μόνο αν αντιμετωπίσουμε τα βασικά αίτια που παράγουν την κρίση, όπως η μη οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, είπε ότι είναι μια αλλαγή στάσης, ξεκαθαρίζοντας ότι τα χωρικά ύδατα είναι μονομερές ζήτημα και δεν τίθεται προς συζήτηση. Είπε όμως ότι η Τουρκία αναγνωρίζει πλέον ότι είναι ένα δικαίωμα που μπορεί να ασκηθεί, και αυτό είναι μια αλλαγή στάσης.