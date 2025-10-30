Συγκολλητική ουσία και μάλιστα διαρκείας φαίνεται ότι μπήκε στα όποια εσωκομματικά ρήγματα μετά την κοινή εμφάνιση και μάλιστα σε θερμό κλίμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη – παρά τον covid – με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, στο Πεντάγωνο, με αφορμή τα αποκαλυπτήρια της νέας εντυπωσιακής βιοκλιματικής όψης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην οποία έχουν εισέλθει οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Οι δύο άντρες με «κοινό βηματισμό» έκαναν ειδική αναφορά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με τον Νίκο Δένδια να προαναγγέλλει τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάδειξη του Μνημείου και του ρόλου του ως σημείου Εθνικής Ενότητας και κοινής Ιστορικής Αναφοράς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εστιάζει στο τιμητικό καθήκον του υπουργείου να φροντίζει «κάθε τοπόσημο που συνδέεται με τους ήρωές μας», προσθέτοντας με νόημα πως έτσι το Μνημείο: «θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει, υπηρετώντας πρώτα και πάνω απ’ όλα την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας».

Η συνομιλία Μητσοτάκη – Δένδια μετά τη χειραψία στη Θεσσαλονίκη

Πέραν όμως των όσων διημείφθησαν μπροστά στις κάμερες, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Νewsbeast Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας είχαν μια ακόμη συνομιλία μετά την πρόσφατη στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της εθνικής επετείου, με τις αναφορές του πρωθυπουργού στον υπουργό και αντίστροφα στις ομιλίες τους να καταδεικνύουν τη σύμπλευση στον κοινό στόχο για την υπεράσπιση της πατρίδας μας ως απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, με τον Νίκο Δένδια δημοσίως να ευχαριστεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη «που πίστεψε στην Ατζέντα «2030», και τη στηρίζει γνωρίζοντας καλά ότι δεν είναι χωρίς πολιτικό κόστος.

Κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν ότι η εικόνα αυτή, αλλά κυρίως όσα ειπώθηκαν, αποτελούν την καλύτερη απάντηση στις Κασσάνδρες των τελευταίων ημερών και όσων επιχείρησαν να ταράξουν τα εσωκομματικά ύδατα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Δένδιας

Πάντως, διόλου τυχαία δεν ήταν και η «επιχείρηση» συσπείρωσης του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο, όταν απευθυνόμενος στους υπουργούς και αναφερόμενος στους μαθητές που έκαναν παρέλαση υπό βροχή, τους προέτρεψε να πορεύονται με τον ίδιο τρόπο, διότι «παρά τις «μπόρες» οι οποίες μπορεί να υπάρχουν», όπως σημείωσε: «Ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος στον οποίο θέλουμε να φτάσουμε», συμπληρώνοντας: «και να είστε απολύτως σίγουρες και σίγουροι ότι τίποτα δεν θα μας βγάλει από την πορεία μας».