Μία θερμή χειραψία είχαν το πρωί της 28ης Οκτωβρίου λίγο πριν την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας.

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν παρόντες στο τρισάγιο και στη κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των νεκρών του ελληνοϊταλικού πολέμου που πραγματοποιήθηκε στο Γ΄ Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη.

Απόντες από το τρισάγιο ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Σωκράτης Φάμμελος

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Γ΄ Σώμα Στρατού συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός και οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Απόντες ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.