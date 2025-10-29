Μια νέα εποχή ξεκινάει για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αφού το Πεντάγωνο αναβαθμίζεται, αποκτώντας νέα βιοκλιματική όψη, που φέρει τις υπογραφές του διεθνώς αναγνωρισμένου γλύπτη και καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστα Βαρώτσου, και της αρχιτέκτονος μηχανικού Χρυσάνθης Ασπρουλοπούλου.

Πιο αναλυτικά, το κτίριο που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1960, ανακαινίστηκε, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική έκφραση με την περιβαλλοντική καινοτομία, αφήνοντας πίσω το το άλλοτε αυστηρό και ψυχρό οικοδόμημα.

Η τελετή των αποκαλυπτηρίων πραγματοποιείται παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εμφανίζεται με μάσκα, καθώς νόσησε με κορονοϊό.

Το «παρών» δίνουν μεταξύ άλλων οι Κωστής Χατζηδάκης, Μάκης Βορίδης, Νικήτας Κακλαμάνης, Γιάννης Κεφαλλογιάννης, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, Ευάγγελος Βενιζέλος και Πάνος Καμμένος.

Επίσης, ο Άγγελος Παπαδημητρίου συμμετέχει στην παρουσίαση, ενώ ο Μανώλης Μητσιάς ερμήνευσε το «Πώς να σωπάσω», των Νίκου Νίκου Ξυλούρη και Σταύρου Ξαρχάκου.

