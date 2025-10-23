«Όποιος και αν έρθει στο προσκήνιο, με την υπεύθυνη πολιτική μας στάση θα ξανακερδίσουμε τις εκλογές», τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Open.

«Έχουμε κάνει την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στις οικονομικές επιδόσεις της Ευρώπης. Και στον ρυθμό ανάπτυξης και με συγκεκριμένα μέτρα έναντι άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν πιο ισχυρή από σήμερα. Και στην εξωτερική πολιτική και στην αμυντική. Είναι πυλώνας σταθερότητας. Δεν είναι η Ελλάδα όπως ήταν επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις ο κ. Σπανάκης είπε ότι «η αποδοχή του Πρωθυπουργού είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό από την πρόθεση ψήφου της ΝΔ. ‘Αρα, πρώτον, αυτή τη στιγμή η ΝΔ έχει μεγάλο περιθώριο αύξησης του ποσοστού της στις επόμενες εθνικές εκλογέςν λόγω της ηγεσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεύτερον, βλέπουμε το εξής στα κόμματα της αντιπολίτευσης: ενώ το ΠΑΣΟΚ προσεγγίζει το 12%, η αποδοχή του προέδρου είναι στο 6%. ‘Αρα, οι μισοί από το χώρο του ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως να μην θέλουν και τον Νίκο Ανδρουλάκη. ‘Αρα, βλέπουμε μια κρίση και μια πολυδιάσπαση στο χώρο της αντιπολίτευσης και από την άλλη έχουμε ένα μεγάλο και υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων που δεν θα ήταν φρόνιμο να το κάνουμε με αναγωγή, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας πληθυσμός που νομίζω ότι στο τέλος θα έρθει και θα εμπιστευθεί την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ. Με λίγα λόγια: Ενώ η ΝΔ βρίσκεται στα 6,5 χρόνια διακυβέρνησης της Χώρας, ενώ η ΝΔ έχει περάσει αρκετές υγειονομικές κρίσεις, οικονομικές κρίσεις, πολέμους στην ευρύτερη περιοχή, βλέπουμε ότι ο ελληνικός λαός συνεχίζει και εμπιστεύεται την πολιτική της, συνεχίζει και εμπιστεύεται την πολιτική του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη» τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Σπανάκης είπε ότι «η ΝΔ στην ουσία έχει καταπιεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσον αφορά στον υπεύθυνο πολιτικό κυβερνητικό λόγο για το μέλλον της χώρας. Διότι αυτή τη στιγμή αν θέλει να δώσει κανείς μια ερμηνεία γιατί η ΝΔ βρίσκεται σε αυτά τα ποσοστά και το δεύτερο κόμμα βρίσκεται κάτω από 15 μονάδες, είναι γιατί δεν μπορούν να αρθρώσουν κυβερνητικό λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης» πρόσθεσε ο κ. Σπανάκης για να καταλήξει: «Ποια είναι η διαφορά της ΝΔ και των άλλων πολιτικών κομμάτων ή από αυτό το οποίο ακούγεται από τον κ. Τσίπρα; Αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας μιλάει σε ένα αριστερό κοινό και δεν μιλάει στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Η ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται και μιλάει στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών και μιλάει για τα θέματα του μέλλοντος και της καθημερινότητας. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά»!