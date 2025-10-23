«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επέλεξε σήμερα να επιτεθεί σε μία κοινωνική διεκδίκηση για αξιοπρεπή και δίκαιη Δημόσια Παιδεία», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Τα ΜΑΤ των κυρίων Μητσοτάκη και Χρυσοχοΐδη έπνιξαν στα δακρυγόνα μικρά παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς. Η σημερινή εικόνα είναι η πιο καθαρή απόδειξη μίας αυταρχικής κυβέρνησης που φοβάται την κοινωνία και αντιμετωπίζει τη δημοκρατία ως εμπόδιο», σχολιάζει, δηλώνοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων που διεκδικούν μια καλύτερη ζωή».