Στο επίμαχο άρθρο για τη 13ωρη εργασία και απαντώντας στην κριτική συνδικάτων και αντιπολίτευσης ότι ανοίγει ο ασκός του Αιόλου για τους εργαζόμενους, με την έννοια ότι δεν θα μπορούν να αρνηθούν να εργαστούν 13 ώρες, αναφέρθηκε σε σημερινές της ραδιοφωνικές δηλώσεις η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Όπως σημείωσε, «είναι πολύ πιο ακριβό για έναν εργοδότη να πάρει έναν εργαζόμενο με υπερωριακή απασχόληση απ’ ό,τι να πάρει έναν δεύτερο. Του κοστίζει πολύ λιγότερο το να πάρει έναν δεύτερο εργαζόμενο».

«Ξέρετε τι μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία; Μου θυμίζει τη συζήτηση που γινόταν περίπου πριν από ένα χρόνο για εργασιακό μεσαίωνα με τίτλο Εξαήμερη εργασία, παντού στην Ελλάδα. Πιο πολύ απ’ ό,τι συζητάμε τώρα για το δήθεν 13ωρο. Τίτλος παντού και εντός και εκτός Ελλάδος. Η Ελλάδα θεσπίζει εξαήμερη εργασία. Εμείς τότε λέγαμε ότι αυτό δεν ισχύει. Ότι αυτό είναι fake news. Ότι είναι κατ’ εξαίρεση. Ότι είναι σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι τίτλοι παρέμεναν όμως, Εξαήμερη εργασία στην Ελλάδα, εργασιακός μεσαίωνας και ούτω καθεξής» ανέφερε σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews Radio 105.8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.

«Πάμε ένα χρόνο μετά, να δούμε ποιος είχε δίκιο τελικά. Εφαρμόστηκε εξαήμερη εργασία στην Ελλάδα; Πόσες επιχειρήσεις εφάρμοσαν αυτό το καθεστώς; Το 0,1%. Ανοίγουμε πραγματικά τον ασκό του Αιόλου; Το λέω ως ένα παράδειγμα της παραφιλολογίας που γίνεται πάρα πολύ συχνά με τα εργασιακά, όταν κανείς δεν βλέπει τη λεπτομέρεια. Τότε λοιπόν λέγαμε είναι μόνο για εργοστάσια συνεχούς λειτουργίας, είναι μόνο κατ’ εξαίρεση. Και λέγανε τότε όχι, θα δείτε, δεν θα μπορεί να αρνηθεί., ακριβώς ίδια συζήτηση, δεν θα μπορεί να αρνηθεί, είναι εξαρτημένη εργασία και όμως, εφαρμόζεται μόνο στο 0,1%.

Ακριβώς το ίδιο επιχείρημα γινόταν με την εξαήμερη, ότι δεν θα έχεις το σθένος να πεις όχι στον εργοδότη και θα σε υποχρεώνει να δουλεύεις 6 μέρες. Δεν ισχύει αυτό στην πράξη. Και να σας πω γιατί δεν ισχύει. Δεν ισχύει γιατί μιλάμε για την αγορά εργασίας το 2025, μία αγορά εργασίας που έχει τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 20 ετών. Όταν μειώνεται η ανεργία, ποιος αποκτά δύναμη; Ο εργαζόμενος. Γιατί ο εργοδότης έχει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία στο να βρει εργαζόμενο από ό,τι πριν από πέντε χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι το άρθρο για την 13ωρη εργασία είναι το μοναδικό στο οποίο αναφέρεται.

«Το νομοσχέδιο περιέχει ογδόντα οκτώ άρθρα. Το μόνο το οποίο σχολιάζουν είναι αυτό το ένα άρθρο. Αλλά να επισημάνω, ότι το νομοσχέδιο έχει άλλα ογδόντα επτά άρθρα εξαιρετικά ενισχυτικά των εργαζομένων, τετραήμερη εργασία για εργαζόμενους γονείς, περισσότερες γυναίκες να παίρνουν επίδομα κυοφορίας και λοχείας, πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στα τεχνικά έργα, για να πω μόνο μερικά παραδείγματα τα οποία δεν τα σχολιάζει κανείς, προφανώς γιατί συμφωνούν. Θέλω να πιστεύω ότι συμφωνούν περισσότερες γυναίκες να παίρνουν επίδομα κυοφορίας και λοχείας, πλην όμως είναι σημαντικό να τα αναφέρουμε κι αυτά, γιατί νομίζω ο κόσμος παρακολουθεί, θέλει να έχει μια πλήρη εικόνα σχετικά με το τι αλλαγές θα επέλθουν στην αγορά εργασίας με το νομοσχέδιο αυτό» επισήμανε η Υπουργός.

«Ακούγεται ο όρος 13ωρο. Τι αφήνει να εννοηθεί; Ότι όλοι μας, άπαντες θα δουλεύουμε 13 ώρες την ημέρα κάθε ημέρα. Αυτό αφήνει να εννοηθεί. Δεν είναι έτσι. Αυτή είναι μια ρύθμιση κατ’ εξαίρεση, μια ρύθμιση που ήδη υπάρχει. Μπορείς να δουλέψεις 13 ώρες σε δύο εργοδότες ή περισσότερους. Και αυτό που έρχεται η κυβέρνηση και λέει, εφόσον μπορείς να το κάνεις σε δύο και άρα να πάρεις το μηχανάκι σου και να αλλάξεις τόπο παροχής υπηρεσίας ή εργασίας τέλος πάντων, γιατί να μην έχεις τη δυνατότητα, όχι την υποχρέωση, να το κάνεις σε έναν εργοδότη και να αμείβεσαι και συν 40%; Γιατί το λέω αυτό; Γιατί όταν το κάνεις σε δύο, δεν πληρώνεσαι ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Άμα το κάνεις στον ίδιο και συμφωνήσεις να το κάνεις στον ίδιο και μόνο έως 37 ημέρες το χρόνο εξ ου και το δήθεν 13ωρο που λέω εγώ, εάν τα κάνεις όλα αυτά, τότε μπορείς να πάρεις συν 40%» συμπλήρωσε η κ. Κεραμέως. Είπε ακόμα, ότι πάνω από 10 χώρες στην Ευρώπη έχουν τη ρύθμιση που για έως 13 ώρες υπερωριακή απασχόληση κατ’ εξαίρεση και ότι δεν αποτελεί κάποια καινοτομία της Ελλάδας.

«Η Ευρώπη βάζει ένα πλαίσιο και σου λέει πρέπει να έχεις έντεκα ώρες ανάπαυσης την ημέρα, πρέπει να έχεις συγκεκριμένες ώρες ανά τετράμηνο κτλ. Όλα αυτά τηρούνται. Αυτή η ρύθμιση όμως δεν θεσπίζει 13ωρο. Το 8ωρο παραμένει και μόνο κατ’ εξαίρεση και μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μόνο με ρητή συμφωνία και εάν δεν συμφωνήσεις, δεν μπορεί να σε απολύσει. Γιατί αν πας και προβάλεις ότι η απόλυση αυτή είναι καταχρηστική, στο δικαστήριο το βάρος της απόδειξης είναι στον εργοδότη. Όχι σε σένα. Η κοινωνία μας λειτουργεί σε ένα κράτος δικαίου. Το ότι έχουμε κανόνες δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι δεν εφαρμόζονται. Θέλω να πω, γι’ αυτό υπάρχει η Επιθεώρηση Εργασίας. Και ξέρετε κάτι αντίστοιχο γινόταν και με τη συζήτηση με την κάρτα εργασίας. Μου έλεγαν τότε, μα θα εφαρμοστεί πραγματικά αυτό το πράγμα; Η κάρτα εργασίας έχει καταγράψει μόνο φέτος 1,5 εκατομμύριο παραπάνω υπερωρίες. Έχει αύξηση στις υπερωρίες 800% στον τουρισμό. Ποιος κερδίζει από αυτό;» συνέχισε η Υπουργός.

«Αυτό το αίτημα έχει έρθει κατά κόρον από εργαζόμενους οι οποίοι δεν θέλουν να μετακινούνται σε δεύτερη δουλειά, οι οποίοι θέλουν να έχουν πολύ υψηλότερες απολαβές. Το αν θα γίνει ή όχι θα εξαρτηθεί προφανώς και από το αν ο εργοδότης θελήσει να απασχολήσει κάποιον. Ασκείτε και καλά κάνετε και γι’ αυτό υπάρχει δημοκρατία και διάλογος και εγώ το χαίρομαι και πάρα πολύ μια κριτική γιατί το 13ωρο. Έχετε ακούσει κάτι για την 12η ώρα; Είναι ακριβώς το ίδιο καθεστώς. Ακριβώς το ίδιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Το νομικό πλαίσιο του αν δέχεσαι ή αρνείσαι υπερωριακή απασχόληση είναι ακριβώς το ίδιο με τη 12η ώρα, για την 11η, για τη 10η. Έχετε ακούσει κάποια συζήτηση για αυτό; Έχετε ακούσει, δηλαδή, να γίνεται κάποιο κύμα εκ μέρους των εργοδοτών εναντίον των εργαζομένων να δουλέψουν 12 ώρες;», τόνισε η κ. Κεραμέως.