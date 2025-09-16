Την αποστολή από τον εισαγγελέα εφετών της πρότασής του για το κατηγορητήριο σε βάρος 36 ατόμων αλλά και την κατηγορία των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών πως η δικογραφία κλείνει «άρον άρον» σχολίασε σήμερα στο Open ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

«Έγινε μια υποδειγματική ανάκριση που διήρκησε 2,5 χρόνια», δήλωσε αρχικά ο κ. Φλωρίδης.

«Από ό,τι διαβάζω στα δημοσιεύματα των συντακτών του δικαστικού ρεπορτάζ η δικογραφία αυτή είναι περίπου 70.000 σελίδες από σημαντικές πραγματογνωμοσύνες, έχουν εξεταστεί πάρα πολλοί μάρτυρες, έχουν γίνει επιτόπιοι έλεγχοι και εκθέσεις», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Την ίδια ώρα κάποιοι επιχειρούσαν μονίμως να μην κλείσει η δικογραφία που είχε γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης – είχαμε και δικηγόρους και εκπροσώπους άλλων κομμάτων που εμπλέκονται στην υπόθεση, μεταξύ αυτών και η Ζωή Κωνσταντοπούλου», συνέχισε ο κ. Φλωρίδης εξηγώντας πως «εάν άλλαζε ο ανακριτής, όπως ζητούσαν, θα πηγαίναμε άλλα δύο χρόνια πίσω».

«Έχουμε ένα πολιτικό παιχνίδι πάνω σε μια εθνική τραγωδία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός που πιστεύει πως η δίκη θα ξεκινήσει μάλλον την ερχόμενη άνοιξη.

Στις κατηγορίες πως η κυβέρνηση πάει να «στήσει» τη δίκη ο κ. Φλωρίδης απάντησε:

«Όλη η δικαστική έρευνα επιχειρήθηκε να συκοφαντηθεί αλλά αποδείχθηκε ότι η δικαιοσύνη έχει κάνει με υποδειγματικό τρόπο τη δουλειά της. Δεν υπήρξε αίτημα που να μην έγινε δεκτό. Έγιναν άπειρες τέτοιες διαδικασίες και η υπόθεση αυτή ολοκληρώθηκε. Φαντάζομαι ότι οι συγγενείς των θυμάτων θα ήθελαν να γίνει η δίκη γιατί εκεί αποδίδεται η δικαιοσύνη και όχι στα πεζοδρόμια» συμπλήρωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.