Στη Νέα Φιλαδέλφεια και ειδικότερα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 11/9 για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός παρέστη στον αγιασμό που τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, στην αυλή του σχολείου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ευδιάθετος χαιρέτησε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς που τον υποδέχτηκαν με χαμόγελα και ευχήθηκε «Καλή χρονιά» σε όλους, ενώ ξεναγήθηκε από τη διευθύντρια στο σχολείο.

Το 8ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας σημειώνεται πως είναι ένα από τα σχολεία που επισκευάστηκαν με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Οι μεγαλύτερες τάξεις που έχετε αγαπήσει αυτό το σχολείο το θυμόσασταν στην κατάσταση την οποία ήταν. Η κατάσταση την οποία είδα κι εγώ όταν βρέθηκα εδώ μαζί με τον δήμαρχο και τη διευθύντρια πριν από μερικούς μήνες, για να εξαγγείλουμε ένα πραγματικά φιλόδοξο πρόγραμμα ανακατασκευής σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους μαθητές.

Συνέχισε λέγοντας ότι το εν λόγω πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης των σχολείων είναι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και διευκρίνισε: «Για τους μικρότερους φίλους μας, η Μαριέττα Γιαννάκου ήταν υπουργός Παιδείας, έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, αλλά ταύτισε την πολιτική της παρουσία με την αγάπη της για τη δημόσια παιδεία».

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι «σήμερα υποδεχόμαστε τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς, σε ένα σχολείο το οποίο έχει πλήρως ανακατασκευαστεί» και απευθυνόμενος στους μαθητές είπε: «Καινούργιες τουαλέτες, καινούργιες τάξεις, καινούργια βαψίματα, μονώσεις, πόρτες, παράθυρα, αλλά και γήπεδα ανακατασκευασμένα, έτσι ώστε να περνάτε περισσότερο καιρό παίζοντας μπάσκετ και ποδόσφαιρο και λιγότερο καιρό στα κινητά σας τηλέφωνα. Όπως στο σχολείο το δικό σας, το κουδούνι θα χτυπήσει σε άλλα 430 σχολεία σε όλη την επικράτεια όπου έγιναν αντίστοιχες σημαντικές παρεμβάσεις».