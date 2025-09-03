«Οι μέρες της ασυδοσίας της Νέας Δημοκρατίας σε λίγο τελειώνουν» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην εκδήλωση για τα 51 χρόνια του ΠΑΣΟΚ, στο Ζάππειο.

«Σήμερα γιορτάζουν χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Το κίνημα γεννήθηκε μέσα από τις στάχτες της προδοσίας της Κύπρου, ένα κίνημα που έδωσε φωνή στον απλό λαό» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Περνώντας από τις ιστορικές αναφορές στην επικαιρότητα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Η σημερινή επέτειος αποτελεί εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων. Ας γίνει η αφετηρία μίας νέας αξιακής και ηθικής επανάστασης απέναντι στην διαφθορά και την παρακμή ενός κλειστού συστήματος εξουσίας του κυρίου Μητσοτάκη».