Μια καταγγελία – βόμβα έκανε από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος ανέφερε πως στις αρχές Ιουλίου μετανάστες πήραν μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα που τους καλούσαν να μην προτιμήσουν την Ιταλία, αλλά αντίθετα να κατευθυνθούν προς την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Κρήτη και τη Γαύδο.

Όπως ανέφερε ο υπουργός: «Τους έλεγαν να μην πάνε στην Ιταλία και ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα και πως έχει ελαστικοποιημένο πλαίσιο. Όταν έχεις τέτοια επιθετική κίνηση των κυκλωμάτων, θα αντιδράσεις και με διπλωματία και με την καλύτερη προστασία και με την αποτροπή».

Λίγο αργότερα, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο ίδιος έκανε λόγο για μαζικό SMS που στάλθηκε σε μετανάστες χωρίς να αναφέρει τίποτα περισσότερο για τον αποστολέα του εν λόγω μηνύματος.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοίνωσε πως μέχρι το τέλος του 2025 θα έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τη «νόμιμη μετανάστευση» καθώς όπως ανέφερε πολίτες τρίτων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα συνεργάζεται αναγκάζονται να έλθουν από την παράνομη οδό λόγω κόστους και γραφειοκρατίας.

Το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό εισήχθη στην αρμόδιο επιτροπή της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια την Τρίτη.