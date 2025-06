Ανησυχούμε πάρα πολύ με την κλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ – Ιράν, εμείς θα επιμείνουμε σε δύο σημεία ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο καθώς και ότι η λύση μπορεί να έλθει μέσω της διπλωματίας, μόνον οι ΗΠΑ μπορούν να φέρουν στο τραπέζι του διαλόγου τα δύο αντιμαχόμενα μέρη, ας ελπίσουμε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση με δυσμενείς συνέπειες και στον τομέα της oικονομίας, του εμπορίου και της ναυτιλίας, όπου η Ελλάδα είναι ηγέτιδα δύναμη παγκοσμίως.

Έχουμε μία πολύ ανησυχητική κατάσταση από ανθρωπιστικής άποψης στη Γάζα. Πρέπει να υπάρξει εκεχειρία και να διασφαλιστεί απρόσκοπτα η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει στρατιωτικά σε ενδεχόμενη Νατοϊκή επιχείρηση. Κατορθώσαμε να επιτύχουμε τον ασφαλή επαναπατρισμό Ελλήνων από την περιοχή, ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί να κάνουμε και άλλες τέτοιες επιχειρήσεις, ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση του με την Emiliya Mychasuk, αρχισυντάκτρια των Financial Times για το κλίμα, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe» που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή στο Four Seasons Astir Palace.

«Θέλω να συμμετέχουμε στη συζήτηση για την πυρηνική τεχνολογία, δεν λέω ότι θα το κάνουμε αύριο»

Δεν βλέπω κανένα λόγο να φθάσουμε στην κλιματική ουδετερότητα χωρίς την πυρηνική ενέργεια, θέλω να συμμετέχουμε στη συζήτηση για την πυρηνική τεχνολογία, δε λέω ότι θα το κάνουμε αύριο, αλλά έχω πει και προς την Ευρώπη ότι πρέπει να βάλουμε ένα στρατηγικό στοίχημα και οι επενδύσεις στην πυρηνική τεχνολογία είναι μέρος αυτής της συζήτησης.

Πρέπει επίσης να εξετάσουμε κατά πόσον η πυρηνική τεχνολογία είναι μία επιλογή για τη ναυτιλία σε έναν ορίζοντα 10 – 15 ετών από τώρα, πρέπει να συμμετέχουμε στη διάλογο για την πυρηνική τεχνολογία και να κάνουμε ομάδες εργασίας με τη ναυτιλιακή κοινότητα πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση του με την Emiliya Mychasuk, αρχισυντάκτρια των Financial Times.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μπορούμε να κερδίσουμε μία τρίτη κυβερνητική θητεία

Θέλουμε να διατηρήσουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία που αναγνωρίζουν οι αγορές, κατορθώνουμε να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Όταν είχαμε το υπέρ – πλεόνασμα λόγω των μεταρρυθμίσεων και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, το ήμισυ κατευθύνθηκε στις δημόσιες επενδύσεις και το άλλο μισό στο κοινωνικό κράτος και δη στους ενοικιαστές. Κάνουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και στον τομέα της Υγείας, ενώ στο τέλος της ημέρας πρέπει πάντοτε να εξετάζουμε πως μπορούμε να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις μπορούμε να κερδίσουμε μία τρίτη κυβερνητική θητεία, μόνον, ωστόσο, εφ όσον εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας και πείσουμε τους ψηφοφόρους για το που θέλουμε να πάμε τη χώρα τα επόμενα χρόνια.

Σε ό,τι αφορά στην Πράσινη συμφωνία της ΕΕ νομίζω ότι πρέπει να γίνουν προσαρμογές ως προς τους ρυθμιστικούς περιορισμούς, προκειμένου να μην θέσουμε τις ευρωπαικές επιχειρήσεις σε μειονεκτική κατάσταση, πιστεύω ότι κινούμαστε στο σωστό επίπεδο, θέλω να είμαστε φιλόδοξοι, πλην, όμως, ρεαλιστές, κατέληξε ο Κυριάκος Μητστοτάκης