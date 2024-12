Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε στην εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» του Mega, όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων στην επιλογή του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για πρέσβειρα στην Ελλάδα.

«Είναι ερωτηματικό το πώς θα αλλάξει ο κόσμος μετά την εκλογή Τραμπ. Η επιλογή του (σ.σ. για την Γκίλφοϊλ) ήταν αυτό που λέμε out of the box», είπε αρχικά για να σχολιάσει στη συνέχεια για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

«Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι πρόκειται για μια γυναίκα ικανή, σκληρή στη δουλειά της, έχει το “αυτί του προέδρου” που μπορεί να χρειαστεί. Από εκεί και πέρα αυτά που ακούω τα σεξιστικά, τα σιχαίνομαι, αφήστε να έρθει και να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί».

Αναφέρθηκε και στην κατάσταση της υγείας της. «Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, το μυέλωμα είναι σε μηδενισμό, έχω ένα πρόβλημα με το πόδι που είναι άσχετο με αυτό, πότε κρατώ μπαστούνι, πότε δεν κρατάω αλλά κατά τα άλλα είμαι καλά», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για τη συνέχεια της πολιτικής της πορείας, είπε: «Περνάω πολύ καλά, κάνω αυτό που μου αρέσει, κάνω πολύ εξωτερική πολιτική στο εξωτερικό, πολύ Χανιά» ενώ με αφορμή τους κουραμπιέδες της στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη σημείωσε «έχω πει ένα πράγμα ξέρω να κάνω και αυτό είναι κουραμπιές και προσπαθώ να το αποδείξω κάθε Χριστούγεννα».