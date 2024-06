Η Τουρκία εξέδωσε μια προκλητική Navtex με αφορμή τις έρευνες που θα πραγματοποιήσει το R/V ALKYON πλησίον και ανοικτά των εκβολών του Έβρου εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, με την Άγκυρα να ισχυρίζεται πως υπάρχουν «μη οριοθετημένα θαλάσσια ελληνοτουρκικά σύνορα».

«Σχετικά με τις δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας και τις έρευνες που θα διεξαχθούν από την R/V ALKYON από τις 11 Ιουνίου 2024 έως και τις 22 Ιουνίου 2024, είναι αναξιόπιστες», ανέφερε το τουρκικός ναυτικός σταθμός στη Σμύρνη.

«Μέρος της περιοχής αφορά κοντά και εντός των πλευρικών θαλάσσιων συνόρων μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, τα οποία δεν έχουν ακόμη οριοθετηθεί. Κρατήστε μια λογική απόσταση από την περιοχή», ανέφερε στη συνέχεια.

Ακολουθεί η Navtex που εξέδωσε η Τουρκία:

TURNHOS N/W : 0563/24(IZMIR NAVTEX STATION) (Published date 11-06-2024 23:20)

AEGEAN SEA

1.LIMNOS RADIO NAVWARN 091/24 CONCERNING SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES AND SURVEYS TO BE CONDUCTED BY R/V ALKYON FROM 11 JUNE 2024 UNTIL 22 JUNE 2024 IS UNRELIABLE. PART OF THE AREA IN REFERENCE NEAR AND WITHIN LATERAL SEA BOUNDARY BETWEEN TÜRKİYE AND GREECE WHICH IS YET TO BE DELIMITED. OBSERVE A REASONABLE DISTANCE TO AREA.

CAUTION ADVISED.

2.CANCEL THIS MESSAGE 222100Z JUN 24.