Τις τελευταίες ημέρες έγινε γνωστό ότι ο Γιώργος Λιάγκας δεν πήγε τελικά ως πρώτος καλεσμένος στην πρεμιέρα του «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο παρουσιαστής του ANT1 σχολίασε μάλιστα πως «καλύτερα που δεν ήρθε» και ότι δεν σκοπεύει να πάει ούτε εκείνος καλεσμένος στο “Πρωινό”.

Μετά από σχετική ερώτηση της Δέσποινας Καμπούρη, ο Γιώργος Λιάγκας αποφάσισε να δώσει για πρώτη φορά τη δική του απάντηση στο θέμα.

«Με φέρνεις σε δύσκολη θέση, αλλά ποτέ δεν υπεκφεύγω και δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν τι να μην ρωτήσει και τι να πει. Εγώ δεν είπα τίποτα ποτέ. Εγώ δεν αποκάλυψα αν είμαι καλεσμένος, δεν αποκάλυψα ποτέ αν θα πάω ή δεν θα πάω. Δεν το ξεκίνησα ποτέ το θέμα αυτό εγώ. Δεν έχω πει ποτέ τίποτα γι’ αυτήν την πρόσκληση και γι’ αυτή την εκπομπή, επειδή σέβομαι το κανάλι στο οποίο είμαι. Και δεν πρόκειται να πω τίποτα. Είναι θέμα προσωπικό. Δεν θα πω κάτι. Όντως είχα αποδεχθεί μία πρόσκληση. Και όντως 10 ημέρες πριν από την εγγραφή, για δικούς μου προσωπικούς λόγους, είπα και ζήτησα από το κανάλι να πάω αργότερα. Δεν αρνήθηκα την πρόταση. Ξεκάθαρα. Και ήμουν απόλυτα ειλικρινής. Ήταν μία αναβολή από τη δική μου μεριά. Μετά ακολούθησαν κάποια πράγματα που με στενοχώρησαν πραγματικά και δεν είμαι εγώ αυτός που θα δώσω συνέχεια. Με στενοχώρησαν τα πράγματα που ακολούθησαν και που ειπώθηκαν. Εγώ όντως είχα δεχθεί μία πρόταση, με χαρά την είχα αποδεχθεί, γιατί ήμουν ο πρώτος καλεσμένος πριν 10 χρόνια, είχα πει ναι και μετά για προσωπικούς λόγους είπα ότι θα πάω αργότερα. Αυτό ζήτησα και τίποτα παραπάνω. Έχω θέση, αλλά σεβόμενος ότι βρίσκομαι εδώ, δεν θέλω να την πω», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.