Για τέταρτη χρονιά στη μικρή οθόνη βρίσκεται η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά στην παρουσίαση.

Το πρωί της Δευτέρας 1ης Σεπτεμβρίου, οι δύο παρουσιαστές καλημέρισαν το κοινό εγκαινιάζοντας τη νέα τηλεοπτική σεζόν μέσα από την ΕΡΤ1.

«Καλημέρα σας! Τι ωραία που είναι! Ξεκινάει η 4η σεζόν για αυτή την εκπομπή και είμαστε πολύ χαρούμενοι, διότι έχουμε ανανεωθεί, έχουμε κάνει και το καινούριο μας σκηνικό, είμαστε ωραία», είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

«Εμείς θα είμαστε εδώ και φέτος με την ίδια ζεστασιά, να μοιραστούμε μαζί σας όλα όσα έχουμε ετοιμάσει», συμπλήρωσε η Τζένη Μελιτά.