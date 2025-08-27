Οι δύο μεγάλες διοργανώσεις της UEFA, το UEFA Europa League και το UEFA Conference League επιστρέφουν για 2η σεζόν στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Την Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 14:00 η κλήρωση της League Phase θα μεταδοθεί ζωντανά από το antenna.gr, ενώ οι πρώτοι αγώνες της σεζόν θα διεξαχθούν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θα είναι σίγουρα παρόντες στην κλήρωση της Παρασκευής, αλλά περιμένουν τους αγώνες ρεβάνς της Πέμπτης, με τη Σαμσουνσπόρ και τη Ριέκα αντίστοιχα, με στόχο να διατηρήσουν τη θέση τους στο UEFA Europa League, για μεγαλύτερο πρεστίζ, αλλά και περισσότερα οικονομικά οφέλη. Αν δεν τα καταφέρουν, θα συμμετάσχουν στη League Phase του UEFA Conference League, που δίνει μεγάλες ευκαιρίες για ευρωπαϊκή διάκριση, όπως πρώτος έδειξε ο Ολυμπιακός με την κατάκτηση του τροπαίου πριν από 15 μήνες. Τη συμμετοχή της στη League Phase του UEFA Conference League διεκδικεί και η ΑΕΚ, που μετά από δύο προκρίσεις καλείται να ξεπεράσει και το εμπόδιο της Άντερλεχτ για να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή της παρουσία μέχρι τον χειμώνα. Σε κάθε περίπτωση οι Έλληνες φίλαθλοι περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τη συγκεκριμένη κλήρωση, καθώς το ελληνικό ποδόσφαιρο κερδίζει συνεχώς θέσεις στο ranking της UEFA και φέτος ο στόχος που έχει τεθεί είναι η άνοδος από την 11η στην 10η θέση.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στο Μονακό και για πρώτη φορά η διαδικασία θα είναι κοινή για τις δύο διοργανώσεις, χωρίς ενδιάμεσο διάλειμμα όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Από τις 14:00 το antenna.gr θα μεταδώσει ζωντανά όλη τη διαδικασία, απ’ όπου θα προκύψουν οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στη League Phase, αλλά και το υπόλοιπο πρόγραμμα των δύο διοργανώσεων. Στην περιγραφή της κλήρωσης θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και ο Μιχάλης Τσίγκρης.

Η πρώτη αγωνιστική του UEFA Europa League είναι προγραμματισμένη την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, ενώ το UEFA Conference League θα αρχίσει μία εβδομάδα αργότερα, στις 2 Οκτωβρίου. Όπως και πέρυσι, ο ΑΝΤ1 έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα της πρώτης επιλογής (first pick) από τους αγώνες των δύο διοργανώσεων για κάθε αγωνιστική, για αποκλειστική μετάδοση στην ελεύθερη τηλεόραση, με έμφαση στην προσπάθεια των ελληνικών συλλόγων να διακριθούν και να φτάσουν ακόμα και στους τελικούς, που θα φιλοξενηθούν στη Λειψία και στην Κωνσταντινούπολη τον Μάιο του 2026. Οι κορυφαίοι αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται στον ΑΝΤ1. Μείνετε συντονισμένοι!