«This is the last dance! Καλωσήρθατε στον τελικό του Survivor». Έτσι προτίμησε να καλωσορίσει το κοινό, αλλά και όσους παρακολουθούσαν από την τηλεόραση ο Γιώργος Λιανός.

«Πάμε να υποδεχτούμε τους τρεις φιναλίστ! Η Κατερίνα Δαλάκα, ο Φάνης Μπολέτσης και ο Ντάνιελ Νούρκα » σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός για να δούμε τους τρεις φιναλίστ να κατεβαίνουν από τις εξέδρες, με προορισμό την κεντρική σκηνή, προκειμένου να ξεκινήσει και επίσημα ο μεγάλος τελικός για το Survivor 2024.

Πανικός έγινε κατά την είσοδο των φιναλίστ στην αρένα που έχει στηθεί στο Γαλάτσι όπου και θα αναδειχθεί ο φετινός νικητής του παιχνιδιού επιβίωσης.