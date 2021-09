Πάνω από 120 νέες σειρές και νέοι κύκλοι δημοφιλών σειρών έρχονται σε Α’ τηλεοπτική προβολή, στο νέο πρόγραμμα της COSMOTE TV. Η τηλεοπτική σεζόν 2021-22 επιφυλάσσει συγκινήσεις, γέλιο, εκπλήξεις, έρωτες, μυστήριο, αγωνία, περιπέτεια και λαμπερά ονόματα, που αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των συνδρομητών.

Ο Κόλιν Φάρελ επιστρέφει τηλεοπτικά με το μυστηριώδες «The North Water», ενώ για πρώτη φορά το «Dan Brown’s The Lost Symbol», το prequel του «Κώδικα Da Vinci», έρχεται στη «μικρή» οθόνη. Ο Αλβάρο Μόρτε, που γνωρίσαμε ως «καθηγητή» στο «La Casa de Papel», μας ξανασυστήνεται στη μίνι σειρά «The Head». H καλτ sci-fi σειρά του 2004, «4400», κάνει δυναμικό reboot και το εμβληματικό «Line of Duty» επιστρέφει με τον πολυαναμενόμενο 6ο κύκλο, που θα κάνει σε αποκλειστικότητα πρεμιέρα στην Ελλάδα. Για όσους είχαν απογοητευθεί από το τέλος της σειράς «Dexter», έρχονται καλά νέα, καθώς ο «αγαπημένος» serial killer ξαναμπαίνει σε δράση με το «Dexter: New Blood».

Σειρές και shows που αγαπήθηκαν από κοινό και κριτικούς επιστρέφουν με νέες σεζόν. Ξεχωρίζουν η συνέχεια του «Billions», η υποψήφια για 2 Χρυσές Σφαίρες αστυνομική δραματική σειρά «The Sinner» με τον Μπιλ Πούλμαν, το «Equalizer» με την Κουίν Λατίφα, το ιστορικό «The Great» με την Ελ Φάνινγκ, το «The Late Late Show with James Corden» με τον δημοφιλή παρουσιαστή και ηθοποιό Τζέιμς Κόρντεν, το πάντα διασκεδαστικό «The Graham Norton Show» και πολλά άλλα.

Οι προορισμοί του τηλεοπτικού κοινού για τη νέα συναρπαστική σεζόν είναι το COSMOTE SERIES HD και το COSMOTE SERIES MARATHON HD, που θα προβάλλει όλα τα επεισόδια των σειρών back-2-back, ενώ επιλεγμένες σειρές θα κάνουν πρεμιέρα μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.

Έρχονται τον Σεπτέμβριο

Από την τηλεοπτική σεζόν 2021-2022 ξεχωρίζει η νέα μίνι σειρά μυστηρίου «The Head». Στα 6 επεισόδια παρακολουθούμε μία ομάδα ερευνητών που βρίσκεται στο νότιο πόλο για να μελετήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Όταν μετά από λίγους μήνες επιστρέφει ο επικεφαλής, βρίσκει το πλήρωμα δολοφονημένο, εκτός από τη γυναίκα του που αγνοείται. Μια νεαρή γιατρός, που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, είναι η μόνη που μπορεί να τον οδηγήσει στον δολοφόνο. Το πρωταγωνιστικό καστ απαρτίζουν ο Τζον Λίντς (The Terror) και ο γνωστός από το ρόλο του ως El Profesor στο «La Casa de Papel», Αλβάρο Μόρτε. Τα δύο πρώτα επεισόδια είναι ήδη διαθέσιμα στον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS, ενώ κάθε Παρασκευή στις 22.00 θα κάνουν πρεμιέρα στο COSMOTE SERIES HD δύο νέα επεισόδια της σειράς.

Τον ίδιο μήνα, η πολυσυζητημένη σειρά «Line of Duty» επιστρέφει με τον 6ο κύκλο (Σάββατο 25/9, 23.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD), ο οποίος θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην Ελλάδα από την COSMOTE TV. Στο νέο κύκλο, η επικεφαλής επιθεωρητής της αστυνομίας Τζόαν Ντέιβιντσον (Κέλι Μακντόναλντ) ηγείται των ανακρίσεων σε μια έρευνα ανεξιχνίαστων δολοφονιών, υψηλού προφίλ. Ωστόσο, οι αντισυμβατικές μέθοδοι που ακολουθεί εγείρουν τις υποψίες της ομάδας της. Μια μέρα πριν την πρεμιέρα του νέου κύκλου επεισοδίων θα προηγηθεί τηλεοπτικός μαραθώνιος των προηγούμενων 5 κύκλων (Παρασκευή 24/9, από τις 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD).

Με πρωταγωνιστή τον Κόλιν Φάρελ, έρχεται την Κυριακή 12/9 (23.00, COSMOTE SERIES HD) σε Α’ τηλεοπτική προβολή η πολυαναμενόμενη σειρά «The North Water» σε σκηνοθεσία Άντριου Χέι («Weekend» και «45 Χρόνια»). Βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Ιαν ΜακΓκουάιρ, το «The North Water» είναι ένα θρίλερ που εκτυλίσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 1850 και ακολουθεί έναν πρώην στρατιωτικό χειρουργό (Tζακ Ο’ Κόνελ), ο οποίος αποφασίζει να συμμετάσχει ως γιατρός σε μια φαλαινοθηρική αποστολή στον αρκτικό κύκλο. Εκεί, θα έρθει αντιμέτωπος με έναν ψυχοπαθή φαλαινοθήρα με δολοφονικές τάσεις.

Την Παρασκευή 17/9, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της στην Αμερική, έρχεται αποκλειστικά στην COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS) η σειρά «Dan Brown’s The Lost Symbol». Βασισμένη στο μυθιστόρημα του γνωστού συγγραφέα Νταν Μπράουν «The Lost Symbol», η σειρά αποτελεί το prequel του «Κώδικα Da Vinci» και εξιστορεί τις πρώτες περιπέτειες του ιστορικού Robert Langdon, οι οποίες ξεκινούν όταν ο μέντοράς του πέφτει θύμα απαγωγής και πρέπει να τον βρει λύνοντας διάφορα μυστήρια. Στον ρόλο του Robert Langdon, που στην κινηματογραφική μεταφορά των βιβλίων του Νταν Μπράουν υποδυόταν ο Τομ Χανκς, βρίσκουμε τον Άσλεϊ Ζούκερμαν (A Teacher, Designated Survivor).

Βασισμένο στο παρθενικό μυθιστόρημα του Αμερικανού συγγραφέα Φίλιπ Μέγιερ, το οικογενειακό δράμα «American Rust» εξερευνά τα απομεινάρια του αμερικάνικου ονείρου, μέσα από τα μάτια ενός συμβιβασμένου με τη ζωή αστυνομικού. Εκτελώντας χρέη Διευθυντή στο αστυνομικό τμήμα μιας επαρχιακής πόλης της Πενσυλβάνια, ο Ντελ Χάρις αναγκάζεται να κάνει την μεγαλύτερη υπέρβαση της ζωής του προκειμένου να προστατέψει τον γιο της γυναίκας που αγαπά. Τον αστυνομικό υποδύεται ο κάτοχος Emmy® και υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα, Τζεφ Ντάνιελς (The Newsroom, The Squid and the Whale) (Τρίτη 14/9, 22.00, COSMOTE SERIES HD).

Οι φαν των θρίλερ θα υποδεχθούν τον Σεπτέμβριο τον 3ο κύκλο της horror σειράς ανθολογίας «Creepshow» των Στίβεν Κίνγκ και Γκρεγκ Νικοτέρο, που βασίζεται στις θρυλικές εκδόσεις EC Comics της δεκαετίας του ’50.

Το νέο spin-off της επιτυχημένης franchise σειράς NCIS, με τίτλο «NCIS: Hawaii» έρχεται σε Α’ προβολή για να μας ταξιδέψει στις μαγικές ακτές της Χαβάης. Εκεί, ακολουθούμε τις περιπέτειες της Τζέιν Τέναντ (Βανέσα Λάτσεϊ), μιας ειδικής πράκτορα του NCIS Pearl Harbour, που μαζί με την ομάδα της διερευνούν εγκλήματα υψηλού προφίλ και επιλύουν υποθέσεις εθνικής ασφάλειας, στρατιωτικής κατασκοπείας και στυγερών δολοφονιών. Τη σειρά υπογράφουν οι βετεράνοι του NCIS, Κρίστοφερ Σίλμπερ, Γιαν Νας και Ματ Μπόζακ, ενώ στη σκηνοθεσία συναντάμε τον Λάρι Τενγκ (S.W.A.T, Nancy Drew) (Τρίτη 21/9, 21.00, COSMOTE SERIES HD).

Από τον βραβευμένο με Emmy®, Ντικ Γουλφ θα παρακολουθήσουμε το «FBI: International» (Τετάρτη 22/9, 22.00, COSMOTE SERIES HD) που ακολουθεί τους ελίτ πράκτορες της Διεθνούς Ομάδας Διεθνών Ειδικών Ερευνών Fly Team σε αποστολές με στόχο την εξουδετέρωση απειλών εναντίον Αμερικανών πολιτών. Η σειρά αποτελεί το δεύτερο spin-off των επιτυχημένων franchise «FBI» και «FBI: Most Wanted», που επίσης επιστρέφουν με νέους κύκλους την ίδια μέρα στην COSMOTE TV (FBI 4η σεζόν – 21.00 & FBI: Most Wanted 3η σεζόν-23.00).

Με νέους κύκλους επιστρέφουν τον Σεπτέμβριο και άλλες σειρές που αγαπήθηκαν από το κοινό. Από αυτές ξεχωρίζουν τα δραματικά «Billions» (Β’ μέρος 5ου κύκλου-Δευτέρα 6/9, 21.00, COSMOTE SERIES HD), «New Amsterdam» (4ος κύκλος- Πέμπτη 23/9, 22.00, COSMOTE SERIES HD), «The Resident» (5ος κύκλος-Παρασκευή 24/9, 22.00, COSMOTE SERIES HD), «A Million Little Things» (4ος κύκλος- Σάββατο 25/9, 21.45, COSMOTE SERIES HD), αλλά και τα αστυνομικά «Law & Order: Organized Crime» (2ος κύκλος-Παρασκευή 24/9, 23.00, COSMOTE SERIES HD) και «The Rookie» (4ος κύκλος- Δευτέρα 27/9, 22.00, COSMOTE SERIES HD). Οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών θα είναι διαθέσιμοι στον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.

Το πρόγραμμα της COSMOTE TV περιλαμβάνει, ακόμη, αγαπημένα και διαχρονικά shows, όπως το «The Graham Norton Show» (29η σεζόν, COSMOTE SERIES HD) και το «The Late Late Show with James Cordern» (8η σεζόν-Παρασκευή 10/9, 21.00, COSMOTE SERIES HD, αμέσως μετά την Αμερική).

Φθινόπωρο με πολυαναμενόμενες πρεμιέρες & ατελείωτο binge-watching

Τον Οκτώβριο θα ακολουθήσουν οι πρεμιέρες και άλλων πολυαναμενόμενων σειρών, όπως η αμερικάνικη διασκευή του ομώνυμου βρετανικού sitcom του BBC One «Ghosts», το «CSI: Vegas», συνέχεια του επιτυχημένου franchise «CSI: Crime Scene Investigation», η βασισμένη στα μπεστ σέλερ μυθιστορήματα του Πίτερ Τζέιμς μίνι σειρά «Grace», το reboot της καλτ sci-fi σειράς του 2004, «4400», αλλά και το «Conviction: The Case of Stephen Lawrence» με τον υποψήφιο για 2 OSCAR® Στιβ Κούγκαν. Σε Α’ προβολή έρχονται, ακόμα, ο νέος κύκλος του «Equalizer» (2η σεζόν) με πρωταγωνίστρια την Κουίν Λατίφα, ενώ οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους την 4η σεζόν του αστυνομικού δράματος «The Sinner», τον 4ο κύκλο του «Magnum P.I», καθώς και την 3η σεζόν της δημοφιλούς σειράς «American Gods».

Από την ατζέντα του Φθινοπώρου το ενδιαφέρον των συνδρομητών συγκεντρώνει η μεγάλη επιστροφή του Michael C. Hall ως Dexter Morgan στο «Dexter: New Blood», η νέα σειρά της Showtime «Yellow Jackets», αλλά και ο νέος κύκλος της σειράς «The Great» (2η σεζόν) του σεναριογράφου Τόνι ΜακΝαμάρα (Ευνοούμενη) με την Ελ Φάνινγκ. Με δεύτερο κύκλο επιστρέφει και το reboot της κλασικής σειράς των 90’s «Walker» με τον Τζάρεντ Πανταλέκι του «Supernatural» (από την Παρασκευή 29/10, COSMOTE TV PLUS).

Τέλος, η ανατριχιαστική κούκλα «Chucky», που μας στοίχειωσε στα 80’s και τα 90’s, αναβιώνει μέσα από την ομώνυμη σειρά τρόμου του Ντον Μαντσίνι, δημιουργού του franchise «Η Κούκλα του Σατανά» (διαθέσιμη από την Τετάρτη 13/10, COSMOTE TV PLUS).

Και η σεζόν 2021-22 συνεχίζεται!

Οι πρεμιέρες θα συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας τηλεοπτικής σεζόν, με νέες σειρές όπως τα δραματικά «Baptiste», «The Innocent» και «Cargo» και νέα επεισόδια σειρών που ξεχώρισαν, όπως τα «Love Life» (2η σεζόν), «Cobra» (2η σεζόν), «Romulus» (2η σεζόν), «Balthazar» (4η σεζόν), «Hightown» (2η σεζόν), «Brassic» (3η σεζόν), το «Blood and Treasure» (2η σεζόν), «Young Rock» (2η σεζόν), «A Discovery of Witches» (3η σεζόν), «Resident Alien» (2η σεζόν), «Charmed» (4η σεζόν) και πολλά άλλα.