Αρχικά έδωσε τη φωνή της σε έναν χαρακτήρα, τώρα όμως ήρθε η ώρα που θα κάνει η ίδια την εμφάνιση της. Ο λόγος για την Μerle Dandridge, η οποία είχε «ντύσει» με την φωνή της στον χαρακτήρα της Μarlene στο γνωστό παιχνίδι The Last of Us.

Η Μerle Dandridge, όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr επιστρέφει για να ενσαρκώσει τον ίδιο ρόλο στην επερχόμενη σειρά του ΗΒΟ. Η ηθοποιός θα βρίσκεται στο πλευρό των Pedro Pascal, Bella Ramsey και Gabriel Luna.

To HBO δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ημερομηνία πρεμιέρας για την τηλεοπτική μεταφορά του γνωστού παιχνιδιού.