Μια από τις πιο προσωπικές εξομολογήσεις της ζωής του έκανε ο Γιώργος Γιαννόπουλος, μιλώντας ανοιχτά για την αδερφή του, η οποία είχε σύνδρομο Down, αλλά και για το bullying που βίωσε ο ίδιος από μικρή ηλικία εξαιτίας της.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ζω Καλά», όπου συμμετείχε σε μια συζήτηση γύρω από τα «θέλω» και τα «πρέπει» που συνοδεύουν τη ζωή κάθε ανθρώπου. Μέσα από τη συγκινητική του αφήγηση περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως παιδί, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η αδερφή του στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και των αξιών του.

«Μπήκε από νωρίς στη ζωή μου το “πρέπει”, λόγω της αδερφής μου και εκεί υπήρχε μια δυσκολία. Το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να το διευκρινίσω γιατί παρεξηγήθηκε. Το bullying ήταν αυτονόητο, γιατί ήμουν ο “αδερφός της ανάπηρης”. Η αδερφή μου είχε σύνδρομο Down, δεν είχε καμία αναπηρία. Ήταν ένας εξαιρετικά θετικός άνθρωπος, που μου έδωσε συμβουλές τις οποίες ακολούθησα σε όλη μου τη ζωή. Ζω για την αδερφή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος μίλησε ακόμη με ιδιαίτερη αγάπη για τους γονείς του, αποκαλύπτοντας ότι μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου κυριαρχούσαν η αποδοχή, η ελευθερία και η αγάπη. «Ο κόσμος μεγάλωσε με πολλά “πρέπει”. Εγώ είχα την ευλογία να μεγαλώσω με τη συμβουλή των γονιών μου: “Να έχεις την υγεία σου και να κάνεις αυτό που θέλεις”. Μεγάλωσα με αγάπη και αυτό ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μου έκαναν», είπε, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για τη σημασία της οικογένειας, της διαφορετικότητας και της αποδοχής.