Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ κατάφεραν να βγουν νικητές από τη διαμάχη με τους κατοίκους της περιοχής σχετικά με την κατασκευή νέας εισόδου στην εξοχική τους κατοικία στο Κότσγουολντς, αποφεύγοντας έτσι να μοιράζονται τον ίδιο δρόμο πρόσβασης με διάσημους γείτονες που διοργανώνουν συχνά πάρτι.

Το ζευγάρι επιθυμούσε να μετατρέψει ένα αγροτικό μονοπάτι σε δεύτερη οδό πρόσβασης, η οποία θα οδηγεί απευθείας στο εξοχικό τους καταφύγιο στην Οξφόρδη, αξίας περίπου 12 εκατομμυρίων λιρών. Η επέκταση του δρόμου προκάλεσε αρχικά έντονες αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής, καθώς τα έργα ξεκίνησαν χωρίς την απαραίτητη πολεοδομική άδεια.

Τελικά, οι τοπικές αρχές ενέκριναν την «αλλαγή χρήσης» του μονοπατιού, καθώς και αναδρομική άδεια για την επέκτασή του, δημιουργώντας έναν δρόμο μήκους περίπου 244 μέτρων. Η υπάρχουσα διαδρομή χρησιμοποιείται επίσης από τους επισκέπτες του Σόχο Φάρμχαουζ, ενός πολυτελούς ιδιωτικού συλλόγου που αποτελεί σημείο συνάντησης διασημοτήτων, όπως οι Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ, η Κάρα Ντελεβίν, η Ντέιζι Λόου και η Μόλι-Μέι Χέιγκ.

Ένας από τους κατοίκους εξέφρασε έντονη αντίθεση, υποστηρίζοντας ότι το ακίνητο διαθέτει ήδη επαρκή πρόσβαση και ότι δεν είναι απαραίτητη η διάνοιξη νέου δρόμου μέσα από το δάσος, ώστε να μην ενοχλούνται οι πεζοπόροι από τη διέλευση μεγάλων SUV. Παρόμοιες ενστάσεις διατυπώθηκαν και από άλλους γείτονες, οι οποίοι θεώρησαν υπερβολική την παρέμβαση στον συγκεκριμένο χώρο.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η τοποθέτηση νέων πυλών στις δύο άκρες του δρόμου, καθώς και δενδροφύτευση εκατέρωθεν. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί λιβάδι με αγριολούλουδα, ενώ θα τοποθετηθούν φωλιές για πουλιά, καταφύγια για έντομα, νυχτερίδες και σκαντζόχοιρους, με στόχο την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Η ακίνητη περιουσία των Μπέκαμ

Οι Μπέκαμ διαθέτουν επίσης μία διατηρητέα κατοικία στο Λονδίνο, αξίας περίπου 40 εκατομμυρίων λιρών, η οποία περιλαμβάνει εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο και κελάρι κρασιών. Η εξοχική κατοικία τους στο Κότσγουολντς περιλαμβάνει λίμνη με μικρό νησάκι, οπωρώνα, κήπο και αρκετά βοηθητικά κτίσματα.

Το ζευγάρι, που είναι γονείς των Μπρούκλιν (26 ετών), Ρομέο (23), Κρουζ (20) και Χάρπερ (14), διαθέτει συνολικά ακίνητη περιουσία αξίας περίπου 111 εκατομμυρίων λιρών, με κατοικίες στο Κότσγουολντς, το Λονδίνο και μία πολυτελή έπαυλη στο Μαϊάμι.