Ο Δήμος Βερύκιος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, όπου μίλησε για τις τηλεοπτικές κόντρες στο «Happy Day», τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και το ενδεχόμενο να παρουσιάσει δική του εκπομπή.

Ο δημοσιογράφος μίλησε για την παρουσία του στην τηλεόραση και τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις: «Πουλάω γιατί είμαι αληθινός, είμαι της αμερικάνικης σχολής, αν και στα νιάτα μου ήμουν αντιαμερικανός. Η αμερικάνικη σχολή λέει ότι “κοιτάς τον φακό και είναι σαν να βλέπεις τα μάτια της μάνας σου”. Ούτε κρύο ούτε ζέστη για τον Α. Τσίπρα. Με τον Αλέξη έχω δεσμούς καρδιάς, με τον Κυριάκο δεν έχω. Με τον πατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη είχα δεσμούς, μου αρέσει να κινούμαι παρασκηνιακά. Δεν θέλω να πέσει ο Μητσοτάκης, θα τον στήριζα γιατί δεν μπορώ την αδικία. Τα Τέμπη θα επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα, τόσο πολύ που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς εκ των συνεργατών του κ. Μητσοτάκη», είπε αρχικά ο Δήμος Βερύκιος.

Για τα Τέμπη ανέφερε: «Η Μαρία Καρυστιανού έχει όλα τα εφόδια, είναι χαρισματική γυναίκα. Η κοινή γνώμη είναι θετική για τη σταθερότητα της σκέψης της Μ. Καρυστιανού, αλλά και για το πολιτικό κριτήριο, όχι το κομματικό, που αγγίζει τις καρδιές δεξιών και αριστερών. Δεν θα έκανα απεργία πείνας όπως ο Πάνος Ρούτσι, γιατί δεν νομίζω ότι αυτές οι κινήσεις βγάζουν κάπου».

Για τα τηλεοπτικά: «Οι κόντρες στον “αέρα” είναι κανονικές, γιατί υπάρχει πάθος. Η κόντρα μου με τη Μεσσαροπούλου ήταν αληθινή, μου χάλαγε τον ειρμό της σκέψης μου. Δεν το είπα με κακία, ζήτησα και συγγνώμη. Δεν ήξερα ότι το θέμα μας το είχε πιάσει ο Λιάγκας, ε, δεν πρέπει να πετύχει και η δική του εκπομπή; Δεν φοβάμαι για το εάν κλείσει ο κύκλος του Happy Day, είμαι έτοιμος να βρεθώ και εκτός. Δεν θα βαρεθώ, αλλά φοβάμαι για όλα όσα θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Βάζω νερό στο κρασί μου τα τελευταία 25 χρόνια, γιατί όταν είσαι μόνος σου, δεν υπολογίζεις τίποτα, αλλά όταν έχεις οικογένεια, δυστυχώς συμβιβάζεσαι».

Θα έκανε δική του εκπομπή; «Δεν θα ήθελα να κάνω δική μου εκπομπή, δεν είμαι “κεντρικός”. Μου δόθηκαν ευκαιρίες, αλλά είμαι σχολή αεροπορίας “χτυπάω και φεύγω”. Θα έκανα εκπομπή με κάποιον που δεν ταιριάζουν τα χνώτα μας. Θα έκανα με την Κ. Καινούργιου. Στον Λιάγκα εκτιμώ την παιδεία του. Ο Πέτρος Κουσουλός είναι καλό παιδί, μοσχαναθρεμμένο, με εκνεύριζαν κάποια πράγματα όταν συνεργαστήκαμε, π.χ. αργούσε το πρωί. Η Ζήνα Κουτσελίνη είναι ιέρεια, είναι μάστορας».

Και κλείνοντας σημείωσε: «Δεν έκανα λεφτά από τη δημοσιογραφία, έχω φίλους που με βοηθούν. Δεν είμαι καλός πατέρας γιατί δεν φρόντισα εγώ την κόρη μου, είχε την τύχη να έχει καλή μάνα. Εγώ της παρείχα όλα τα υπόλοιπα».