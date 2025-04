To βιβλίο «The Elements of power» του εγγονού του Έλληνα μεγιστάνα Σταύρου Νιάρχου, Νικόλα Νιάρχου, έρχεται να «ταράξει τα νερά», στις 8 Μαΐου.

Αποτελεί προϊόν έρευνας χρόνων για τα «κρίσιμα ορυκτά» και -για να ολοκληρωθεί- ο Ελληνοαμερικάνος συγγραφέας του συνελήφθη από τις Μυστικές Υπηρεσίες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Για τον Νικόλα Σταύρο Νιάρχο η μάχιμη δημοσιογραφία σε συνδυασμό με την έρευνα αποτελεί μονόδρομος τα τελευταία χρόνια και αποτυπώνεται στα κείμενά του σε κορυφαία περιοδικά και εφημερίδες καθώς και στο βιβλίο του που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Μαΐου.

Ο εγγονός του μεγιστάνα Σταύρου Νιάρχου και γιος του Σπύρου Νιάρχου και της Ντάφνι Γκίνες, από τις αρχές του 2023 ασχολείται με το θέμα της εξόρυξης κοβαλτίου στο Κονγκό. Μάλιστα, πριν λίγες μέρες το έγκυρο «New Yorker» φιλοξένησε και ένα άρθρο του που ξεκινά με την ερώτηση για τον διακαή πόθο του Αμερικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει πρόσβαση σε κοιτάσματα κοβαλτίου, λιθίου και χαλκού σε παγκόσμια κλίμακα. Και πώς αυτά τα κοιτάσματα που υπάρχουν στο Κονγκό μπορούν ουσιαστικά να γίνουν το «μήλον της έριδος» μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων που «αγωνίζονται» να έχουν πρόσβαση σε αυτά που ονομάζονται «κρίσιμα ορυκτά». Μάλιστα στο «κομμάτι» που υπογράφει ο εγγονός του Έλληνα μεγιστάνα ως υπότιτλος αναφέρεται πως «Η Δημοκρατία του Κονγκό έχει μερικά από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πάνω στη Γη. Ο Προέδρός της θέλει να τα πουλήσει και να κερδίσει έναν πόλεμο…».

Το βιβλίο του Νικόλα Σταύρου Νιάρχου τιτλοφορείται «The Elements of Power: μια ιστορία πολέμου, πρωτοποριακή τεχνολογία και η πιο βρώμικη αλυσίδα εφοδιασμού στη Γη» και ήδη έχει ξεκινήσει η προπώληση του, ενώ ακόμη δεν έχει παρουσιαστεί το εξώφυλλο του που αναμένεται να δει το φως της δημοσιότητας τις πρώτες ημέρες του επόμενου μήνα.

Τα ρεπορτάζ του εγγονού του Έλληνα μεγιστάνα Σταύρου Νιάρχου έχουν να κάνουν τις περισσότερες φορές με συγκρούσεις, με τα ορυκτά καθώς και με τη μετανάστευση. Ο Νικόλας Σταύρος Νιάρχος είχε μάλιστα γράψει και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τις ορδές των μεταναστών που έρχονταν και στη χώρα μας. Όσο δε για τα κομμάτια του και το προϊόν της έρευνας του έχουν φιλοξενηθεί στο «New Yorker», στο «Guardian» και στην «Independent».

Τα αποκαλυπτικά ωστόσο ρεπορτάζ του Νικόλα Σταύρου Νιάρχου τον οδήγησαν μέχρι και στη φυλακή τον Ιούλιο του 2022 όταν συνελήφθη από αξιωματούχους της υπηρεσίας πληροφοριών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, αφού όπως λέγεται φέρεται να προσέγγισε ένοπλες ομάδες στα νοτιοανατολικά της χώρας, σύμφωνα με δήλωση ανώτερου Κυβερνητικού Αξιωματούχου της χώρας. Ο εγγονός του αείμνηστου Έλληνα μεγιστάνα συνελήφθη μαζί με έναν άλλο δημοσιογράφο από το Κονγκό ενώ ερευνούσε μια ιστορία στη νοτιοανατολική πόλη Λουμπουμπάσι και οδηγήθηκε στην πρωτεύουσα Κινσάσα.

Ο ίδιος πάντως δεν φάνηκε να πτοήθηκε συνεχίζοντας τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για τα «κρίσιμα ορυκτά» μέσω των κειμένων του στα μεγαλύτερα έντυπα του πλανήτη και φυσικά τώρα με την έλευση του βιβλίου του στο οποίο θα υπάρχει αποκαλυπτικό και πλούσιο ρεπορτάζ, προϊόν έρευνας, όπως ακριβώς αρμόζει σε έναν δημοσιογράφο έρευνας.