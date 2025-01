Η 45χρονη ηθοποιός, Τζένιφερ Κουρτεμάνς, γνωστή από τη συμμετοχή της στη σειρά «You’re the Worst», βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης οικονομικής απάτης, κατηγορούμενη για την κλοπή μισού εκατομμυρίου δολαρίων από τον πρώην ιδιοκτήτη των «Vegas Golden Knights», Γκάβιν Μαλούφ. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, παρά τις κατηγορίες, η ίδια υποστηρίζει πως είναι άφραγκη και δεν μπορεί καν να αντέξει οικονομικά έναν δικηγόρο.

Η 45χρονη ηθοποιός κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε την εφαρμογή «Apple Cash» για να αποσπάσει μισό εκατομμύριο δολάρια από τον Μαλούφ κατά τη διάρκεια τριών ετών. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ξέπλυμα χρήματος και κλοπή, ενώ η αστυνομία αποκάλυψε πως η Κουρτεμάνς διέμενε σε πολυτελή κατοικία στο «Marina Del Rey», μια ακριβή παραθαλάσσια περιοχή του Λος Άντζελες, παρά τους ισχυρισμούς της ότι είναι οικονομικά κατεστραμμένη.

