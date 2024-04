Ο τρόπος με τον οποίο θα επηρέαζε η κοινωνική απομόνωση της πανδημίας την ανάπτυξη των νηπίων, ήταν ένα από τα μεγάλα και πιο βασανιστικά ερωτήματα των γονιών. Μια νέα μελέτη δίνει την απάντηση, προσφέροντας μερική ανακούφιση.

Η πανδημία φαίνεται πως προκάλεσε μόνο «μέτριες» καθυστερήσεις στα αναπτυξιακά ορόσημα για βρέφη και νήπια. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Pediatrics, εξέτασε περισσότερα από 50.000 παιδιά ηλικίας 5 ετών και κάτω, διαπιστώνοντας πως εντέλει το πλήγμα από την πανδημία στην ανάπτυξή τους ήταν μικρό.

«Διαπιστώσαμε συνολικά ότι ενώ υπάρχουν κάποιες αλλαγές, δεν είναι τόσο αξιόλογες και αυτό είναι ένα πραγματικά σημαντικό και καθησυχαστικό εύρημα», δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας Σάρα Τζόνσον, διευθύντρια του παιδιατρικού κέντρου της Βαλτιμόρης, Rales Center for the Integration of Health and Education του Johns Hopkins.

Όλα τα παιδιά υποβλήθηκαν σε μέτρηση της ανάπτυξής τους, συλλέγοντας τακτικά δεδομένα ως μέρος της παιδιατρικής φροντίδας. Οι ερευνητές συνέκριναν τις βαθμολογίες των νηπίων πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, από το 2018 έως το 2022.

Βρήκαν περίπου 3% μείωση στις δεξιότητες επικοινωνίας, 2% μείωση στις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και 2% μείωση στις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. Στις κινητικές δεξιότητες των νηπίων δεν καταγράφηκε καμία επίπτωση. Εξετάζοντας τα βρέφη κάτω του 1 έτους, οι ερευνητές βρήκαν μείωση 3% στις δεξιότητες επικοινωνίας και 2% μείωση στην επίλυση προβλημάτων.

«Σκεφτήκαμε ότι ήταν πιθανό στα βρέφη ο αντίκτυπος να ήταν μικρότερος απ’ ό,τι στα μεγαλύτερα παιδιά, δεδομένου ότι πολλοί γονείς ενδεχομένως να περνούσαν περισσότερο χρόνο στο σπίτι με τα παιδιά τους», είπε η Τζόνσον και πρόσθεσε: «Αλλά είδαμε γενικά τα ίδια αποτελέσματα στα βρέφη και τα μεγαλύτερα παιδιά».

Αν και αυτά τα αποτελέσματα είναι σίγουρα ανακουφιστικά, η επίδραση της πανδημίας στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη παραμένει ασαφής, υπογραμμίζουν οι ερευνητές. «Είναι σημαντικό για εμάς να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα παιδιά όλων των ηλικιών όσον αφορά την ανάπτυξη, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε εάν αυτές οι αλλαγές θα έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τα παιδιά ή εάν εμφανίζονται νέα ζητήματα καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά», είπε η Τζόνσον σε δελτίο τύπου του Johns Hopkins και συνέχισε: «Μελέτες όπως αυτή μπορούν να βοηθήσουν στην προετοιμασία για μελλοντικές κρίσεις δημόσιας υγείας».