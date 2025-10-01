Κρίσιμοι παράγοντες για έναν από τους πιο ύπουλους και θανατηφόρους καρκίνους φαίνεται πως μπορεί να βρίσκονται μέσα στο στόμα μας. Νέα επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA, αποκαλύπτει ότι ορισμένα μικρόβια της στοματικής κοιλότητας συνδέονται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στο πάγκρεας και οι ερευνητές προειδοποιούν: η στοματική υγιεινή ίσως να είναι πολύ πιο σημαντική απ’ όσο νομίζουμε.

«Είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ πως το βούρτσισμα και το νήμα των δοντιών δεν βοηθούν μόνο στην πρόληψη της ουλίτιδας, αλλά ίσως προστατεύουν και από τον καρκίνο», εξηγεί ο επιδημιολόγος καρκίνου Ρίτσαρντ Χέις από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) και εκ των επικεφαλής της έρευνας.

Το πάγκρεας είναι ένα όργανο της κοιλιάς που παράγει ένζυμα και ορμόνες, τα οποία χρησιμοποιεί το σώμα μας για να διασπά και να απορροφά τα θρεπτικά συστατικά των τροφών. Αν και σπάνια εμφανίζει όγκους, όσοι νοσήσουν από καρκίνο στο πάγκρεας έχουν τραγικά χαμηλά ποσοστά μακροχρόνιας επιβίωσης, μόλις 13% σε βάθος πενταετίας, κυρίως λόγω της καθυστερημένης διάγνωσης.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως όταν η νόσος έχει ήδη προχωρήσει, οπότε η κατανόηση πρώιμων παραγόντων κινδύνου, όπως η σύνθεση του μικροβιώματος του στόματος, θα μπορούσε να βοηθήσει στην έγκαιρη ανίχνευση.

Τα ευρήματα της έρευνας

Ο Ρίτσαρντ Χέις, η επιδημιολόγος Γιξουάν Μενγκ και οι συνεργάτες τους ανέλυσαν ιατρικά αρχεία και δείγματα στοματικού διαλύματος που συλλέχθηκαν από δύο μεγάλες μελέτες στις ΗΠΑ, με συμμετοχή περισσότερων από 300.000 ατόμων ηλικίας 50 έως 70 ετών.

Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από τις μελέτες «Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial» και την «American Cancer Society Cancer Prevention Study-II Nutrition Cohort». Από τους συμμετέχοντες, 445 εμφάνισαν καρκίνο στο πάγκρεας και τα δεδομένα τους συγκρίθηκαν με εκείνα μιας ίδιου μεγέθους ομάδας υγιών ατόμων (ομάδα ελέγχου).

Συνολικά, 27 μικροοργανισμοί που εντοπίστηκαν στα στοματικά διαλύματα συνδέθηκαν με σχεδόν τριπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στο πάγκρεας. Τα ευρήματα της ομάδας, σε συνδυασμό με προηγούμενες έρευνες, δείχνουν ότι ορισμένα μικρόβια της στοματικής κοιλότητας ενδέχεται να φτάνουν στο πάγκρεας μέσω του πεπτικού συστήματος, μετακινούμενα με το σάλιο.

Οι ερευνητές εντόπισαν τρία συγκεκριμένα είδη στοματικών βακτηρίων -Porphyromonas gingivalis, Eubacterium nodatum και Parvimonas micra – καθώς και έναν κοινό μύκητα του δέρματος και του εντέρου, τον Candida tropicalis, που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο διάγνωσης καρκίνου στο πάγκρεας.

Ένα «σήμα» για έγκαιρη ανίχνευση

Ο Χέις τονίζει πως τα μοτίβα που εντοπίστηκαν δείχνουν ότι αυτά τα είδη αξίζουν περαιτέρω μελέτη για να διαπιστωθεί ο ρόλος τους. Επιπλέον, άλλα είδη Candida και βακτηρίων φάνηκαν να σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου, κάτι που υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η σύνθεση της μικροβιακής χλωρίδας του στόματος για την υγεία μας.

«Με την ανάλυση των βακτηριακών και μυκητιακών πληθυσμών στο στόμα, οι ογκολόγοι μπορεί να εντοπίζουν πιο έγκαιρα τα άτομα που χρειάζονται εξέταση για καρκίνο στο πάγκρεας», εξηγεί η επιδημιολόγος Τζιγιούνγκ Αν από το NYU.