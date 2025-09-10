Μια πρωτοποριακή μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο ανοίγει τον δρόμο για μια επαναστατική προσέγγιση στη διαχείριση των καρδιακών επειγόντων περιστατικών: τη χρήση drones για την ταχεία μεταφορά απινιδωτών στον τόπο του περιστατικού.

Η απειλή των καρδιακών ανακοπών

Κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφονται περισσότερες από 40.000 εξωνοσοκομειακές καρδιακές ανακοπές (OHCA). Παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών υγείας, το ποσοστό επιβίωσης παραμένει κάτω από 10%. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η έγκαιρη εφαρμογή ΚΑΡΠΑ σε συνδυασμό με τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) μπορεί να διπλασιάσει τις πιθανότητες επιβίωσης. Οι απινιδωτές έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ασφαλείς ακόμη και για άτομα χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση, όμως συχνά δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι στο σημείο του περιστατικού.

Το καινοτόμο σχέδιο

Με γνώμονα αυτήν την πραγματικότητα, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Warwick συνεργάστηκαν με το Welsh Ambulance Services University NHS Trust και την εταιρεία SkyBound, ειδική στην τεχνολογία drones. Στόχος τους: η ανάπτυξη ενός συστήματος στο οποίο τα drones θα μεταφέρουν απινιδωτές απευθείας στον ασθενή.

Ο επικεφαλής ερευνητής, Dr Christopher Smith, εξήγησε: «Οι υπηρεσίες ασθενοφόρων εργάζονται όσο πιο γρήγορα μπορούν για να φτάσουν σε ασθενείς με καρδιακή ανακοπή. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις η έγκαιρη πρόσβαση είναι δύσκολη. Οι απινιδωτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το κοινό πριν φτάσει το ασθενοφόρο, αλλά αυτό σπάνια συμβαίνει. Έχουμε κατασκευάσει ένα σύστημα drone για την παροχή απινιδωτών σε κρίσιμα περιστατικά, το οποίο θα μπορούσε να σώσει ζωές».

Τα πρώτα αποτελέσματα των δοκιμών

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου, όπου τα πληρώματα ασθενοφόρων συχνά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις λόγω μεγάλων αποστάσεων και δύσβατου εδάφους.

Σε προσομοιωμένα περιστατικά με κλήση στο Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, ένα drone DJI M300 μετέφερε με επιτυχία απινιδωτή, πετώντας σε μεγάλες αποστάσεις, διατηρώντας παράλληλα επικοινωνία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και φτάνοντας στον στόχο χωρίς εμπόδια.

Ο Dr Smith δήλωσε: «Έχουμε αποδείξει ότι τα drones μπορούν να μεταφέρουν απινιδωτές με ασφάλεια σε μεγάλες αποστάσεις και να διατηρούν επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα μπορεί σύντομα να εφαρμοστεί σε πραγματικά περιστατικά σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο».

Η συμμετοχή του κοινού

Η μελέτη ενέπλεξε 11 εθελοντές, προκειμένου να ελεγχθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ του πιλότου του drone, του τηλεφωνητή στο Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και ενός παρευρισκόμενου πολίτη. Οι ερευνητές παρακολούθησαν την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο και κατέγραψαν τον χρόνο που απαιτήθηκε για να λάβει βοήθεια ο προσομοιωμένος ασθενής.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι, αφού το drone έφτανε στο σημείο, χρειάζονταν επιπλέον 4,35 λεπτά για να χορηγηθεί ηλεκτροσόκ από τον απινιδωτή. Ο χρόνος που μεσολάβησε χωρίς εφαρμογή ΚΑΡΠΑ ήταν 2,32 λεπτά, με μόλις 0,16 λεπτά να αφιερώνονται στην ανάκτηση του ίδιου του απινιδωτή.

Η δυσκολία εντοπίστηκε κυρίως στη χρήση της συσκευής από τους παρευρισκόμενους, γεγονός που σύμφωνα με τους ερευνητές αναδεικνύει την ανάγκη για πιο στοχευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη από τους τηλεφωνητές του Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

Το μέλλον της τεχνολογίας

Παρά τις προκλήσεις, η δυναμική του συστήματος θεωρείται τεράστια. Τα drones μπορούν να κερδίσουν κρίσιμα λεπτά, παραδίδοντας ζωτικό εξοπλισμό πριν την άφιξη των ασθενοφόρων, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης.

Το επόμενο βήμα για την ερευνητική ομάδα είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης για εκτενέστερες μελέτες, ώστε να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα και να αξιολογηθεί η δυνατότητα ευρείας εφαρμογής του συστήματος από το NHS.