Η μπύρα, για πολλούς, αποτελεί μια απόλαυση που συνδυάζεται με στιγμές χαλάρωσης ή κοινωνικής συναναστροφής. Λόγω της μικρότερης περιεκτικότητάς της σε αλκοόλ, αλλά και κάποιων οφελών λόγω των προβιοτικών από τη ζύμωση, πολλοί θεωρούν πως μπορούν να την καταναλώνουν άφοβα και για πάντα.

Ωστόσο ειδικοί υπογραμμίζουν πως δυστυχώς και για την μπύρα υπάρχει ένα ηλικιακό όριο πέραν του οποίου θα πρέπει να περιορίζεται δραστικά η κατανάλωσή της ή ακόμη και να τερματίζεται, όπως και για τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά.

Η ηλικία που πρέπει να κόψετε την μπύρα

Σύμφωνα με τον νευρολόγο Richard Restak, συγγραφέα του βιβλίου The Complete Guide to Memory: The Science Of Strengthening Your Mind, η υπερβολική κατανάλωση μπύρας και γενικότερα του αλκοόλ μπορεί με την πάροδο του χρόνου να οδηγήσει σε προβλήματα μνήμης, νοητική έκπτωση ή ακόμη και άνοια.

Ειδικά μετά την ηλικία των 65 ετών, οι κίνδυνοι αυτοί αυξάνονται σημαντικά, καθώς η προστασία της υγείας του εγκεφάλου γίνεται κρίσιμη.

Ο Richard Restak, μιλώντας στην Huffington Post, τονίζει ότι σε αυτή την ηλικία είναι σημαντικό να μειώσουμε ή και να σταματήσουμε την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς η διατήρηση των νευρώνων είναι ζωτικής σημασίας.

Επομένως, η αποχή από το αλκοόλ μετά την έκτη δεκαετία της ζωή μας δεν είναι απλώς μια σύσταση αλλά μια ανάγκη για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής μας.

Τι ισχύει πριν τα 60;

Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να φτάσουμε στα 60 για να λάβουμε προφυλάξεις. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η κατανάλωση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 14 μονάδες αλκοόλ την εβδομάδα. Τι σημαίνει αυτό; Ενδεικτικά:

Ένα ποτήρι μπύρας 330 ml αντιστοιχεί σε 1,2 μονάδες αλκοόλ

Ένα ποτήρι κρασί 125 ml αντιστοιχεί σε 1,4 μονάδες αλκοόλ

Ένα ποτήρι ουίσκι 50 ml αντιστοιχεί σε 2 μονάδες αλκοόλ

Ένα ποτήρι ούζο 50 ml αντιστοιχεί σε 3,2 μονάδες αλκοόλ

Επιπλέον υπογραμμίζουν πως η κατανάλωση αυτών των μονάδων θα πρέπει να διαχέεται μέσα στην εβδομάδα και όχι να γίνεται μέσα σε μια ημέρα. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος για το ήπαρ, την καρδιά και άλλα όργανα, και προστατεύεται εν γένει η υγεία του οργανισμού μας.

Όσο μεγαλώνουμε οι τοξικές επιδράσεις αυξάνονται

Η μπύρα, όπως και άλλα αλκοολούχα ποτά, περιέχει ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την εγκεφαλική λειτουργία όταν καταναλώνεται υπερβολικά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η μέτρια κατανάλωση μπορεί να μην είναι επιβλαβής για τους περισσότερους, αλλά καθώς μεγαλώνουμε η ευαισθησία του εγκεφάλου στις τοξικές επιδράσεις του αλκοόλ αυξάνεται.

Η διακοπή της μπύρας – και των υπόλοιπων αλκοολούχων ποτών – μετά τα 65 αποτελεί μια σοφή κίνηση για την πρόληψη της υγείας του εγκεφάλου, ενώ η περιορισμένη κατανάλωση σε νεότερες ηλικίες βοηθά στη γενικότερη διατήρηση της υγείας.