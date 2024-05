Η συνύπαρξη δύο ατόμων στο ίδιο κρεβάτι δεν είναι απλή υπόθεση. Η διαφορετική επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου, το ροχαλητό, η διαρκής κίνηση, το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών, τα διαφορετικά ωράρια, είναι μερικά από τα ζητήματα που μπορούν να χαλάσουν την ποιότητα του ύπνου.

Μια νέα τάση στα ζευγάρια που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής είναι το διαζύγιο ύπνου, δηλαδή η επιλογή να κοιμάται ο καθένας σε ξεχωριστό δωμάτιο. Και πολλοί υποστηρίζουν πως αυτή η απόφαση έχει βελτιώσει τον ύπνο και… τη ζωή τους.

Επιπλέον το διαζύγιο ύπνου μπορεί να μην είναι οριστικό αλλά προσωρινό, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το πρόβλημα του συντρόφου, το οποίο προκαλεί και την αναταραχή στον ύπνο, θεραπευτεί.

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του διαζυγίου ύπνου

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ από την Ακαδημία Ιατρικής Ύπνου, διαπιστώθηκε πως το 15% των συμμετεχόντων κοιμούνταν σε διαφορετικό δωμάτιο από τον/την σύντροφό τους και μάλιστα σε σταθερή βάση, ενώ ένα άλλο 20% ανέφεραν πως κοιμούνταν χωριστά κατά διαστήματα. Συνολικά δηλαδή, 35% των συμμετοχόντων έχουν προχωρήσει σε διαζύγιο ύπνου, είτε μόνιμα είτε προσωρινά, καθώς, όπως υποστηρίζουν, αυτό οδηγεί σε ποιοτικότερο ύπνο και με τη σειρά του σε βελτιωμένη ποιότητα ζωής.

Η Τζούλια Τσάιλντς Χέιλ, ψυχολόγος και κλινική κοινωνική λειτουργός, συμφωνεί. Σε άρθρο της στο VeryWellMind, υπογραμμίζει πως ο ύπνος είναι εξαιρετικά κρίσιμος για την ψυχική υγεία. Η υγιεινή του ύπνου είναι εξίσου σημαντική με την προσωπική υγιεινή. «Το να μην κοιμόμαστε αρκετά για εβδομάδες ή μήνες κάνει στον εγκέφαλό μας αυτό που κάνει στο σώμα μας το να μην κάνουμε ντους για εβδομάδες ή μήνες. Η έρευνα επιβεβαιώνει πως ο ποιοτικός ύπνος μειώνει τα συμπτώματα της κακής ψυχικής υγείας», γράφει.

Ένα μεγάλο μειονέκτημα του διαζυγίου ύπνου, ωστόσο, είναι ότι… δεν μπορείτε να κοιμηθείτε μαζί. Μερικά ζευγάρια μπορεί να το αντιληφθούν ως ένδειξη προβλημάτων. Άλλοι μπορεί να αισθάνονται ότι χάνουν την αίσθηση της εγγύτητας. Αυτό είναι απολύτως φυσικό, αλλά υπάρχει λύση.

Η Λόρεν Πιέτρα, θεραπεύτρια και σύμβουλος γάμου και οικογένειας, σχολιάζει σχετικά: «Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να νιώθουν τα ζευγάρια εγγύτητα και οικειότητα, ακόμα κι αν κοιμούνται σε ξεχωριστά δωμάτια. Μπορούν να αφιερώσουν χρόνο για να εξετάσουν πότε αισθάνονται πιο κοντά ο ένας στον άλλον και να ενισχύσουν αυτές τις στιγμές κατά τη διάρκεια της ημέρας τους».

Πότε και πώς να ξεκινήσετε ένα διαζύγιο ύπνου

«Μια περιστασιακά δύσκολη νύχτα είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα. Αν όμως πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση, που σας στερεί ποιοτικό ύπνο και άρα σας εκθέτει σε μια σειρά από προβλήματα υγείας, τότε είναι η στιγμή για αποφάσεις. Τα ζευγάρια ξέρουν πότε έχει φτάσει το σημείο καμπής», εξηγεί η Τζένιφερ Άνταμς, εκ των συγγραφέων του «A Sleep Divorce: How to sleep apart, not fall apart».

Νιώθετε πως το διαζύγιο ύπνου είναι κατάλληλο για εσάς, αλλά δεν είστε σίγουροι από πού να ξεκινήσετε; Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για να δώσετε λύση στο πρόβλημά σας. Δεδομένου ότι ο ύπνος σε ξεχωριστά υπνοδωμάτια μπορεί να είναι για κάποιους ένα ευαίσθητο θέμα, ενδεχομένως να χρειάζονται «λεπτές» κινήσεις.

Ξεκινήστε μια συζήτηση

«Επιλέξτε μια στιγμή για να ξεκινήσετε τη συζήτηση όταν εσείς και ο σύντροφός σας είστε και οι δύο ήρεμοι και μπορείτε να δώσετε την πλήρη προσοχή σας», λέει η Πιέτρα. Αυτό σημαίνει ότι το πρωί, ύστερα από μια άγρυπνη νύχτα δεν είναι η ώρα να το αναδείξετε.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, δεν πρέπει να παίρνετε προσωπικά τα συναισθήματα του συντρόφου σας. Εσείς ή ο σύντροφός σας μπορεί να δυσκολεύεστε με την ιδέα να κοιμηθείτε χωριστά, οπότε αναλογιστείτε και τη θέση του άλλου ατόμου. Επικυρώστε τα συναισθήματά του άλλου χωρίς να χρειάζεται να συμφωνείτε.

Εφαρμογή στην πράξη

Μόλις και οι δύο αρχίσετε να αισθάνεστε άνετα με την εφαρμογή ενός διαζυγίου ύπνου, είναι καιρός να σκεφτείτε τη στρατηγική. Πρώτον, το να έχεις ξεχωριστά υπνοδωμάτια είναι τεράστιο προνόμιο. Εάν ωστόσο δεν ανήκετε στους προνομιούχους, θα χρειαστεί να δώσετε περισσότερη προσοχή στη ρύθμιση της κατάστασης.

Για παράδειγμα, σε μια κατάσταση που ο ένας κοιμάται σ’ έναν σκληρό καναπέ, ενώ ο άλλος σε ένα άνετο κρεβάτι θα μπορούσε να αποδειχθεί συνταγή για… αγανάκτηση. Εάν έχετε τη δυνατότητα, εξετάστε εναλλακτικές επίπλων που θα μπορούσαν να παρέχουν την αναγκαία άνεση. Αλλιώς, δημιουργήστε ένα πρόγραμμα για ύπνο στην κρεβατοκάμαρα εναλλάξ.

Οι ειδικοί σημειώνουν πως τα ξεχωριστά δωμάτια θα μπορούσαν να προσθέσουν και μια καινοτομία στη σεξουαλική σας ζωή. Μια αφορμή για να ανανεώσετε τη σχέση σας, σπάζοντας τη ρουτίνα και ενισχύοντας τον αυθορμητισμό.

Καλό ύπνο…

Είτε πρόκειται για σύντομο χρονικό διάστημα είτε για μια πιο μακροχρόνια κατάσταση, ένα διαζύγιο ύπνου θα μπορούσε να είναι το καλύτερο πράγμα που έχετε κάνει ποτέ για τη σχέση σας. «Αρχικά όλοι νόμιζαν ότι η σχέση μου είχε τελειώσει όταν ο σύζυγός μου (τότε ο φίλος μου) άρχισε να κοιμάται χωριστά, αλλά 20 χρόνια αργότερα, νομίζω ότι όλα είναι καλά», αναφέρει η Τζένιφερ Άνταμς.