Το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα ακόμη τρόφιμο της μεσογειακής κουζίνας. Αποτελεί βασικό στοιχείο της ελληνικής διατροφής, με ιστορία αιώνων και αναγνωρισμένα οφέλη για την υγεία. Ένα πραγματικά καλό ελαιόλαδο μπορεί να απογειώσει τις γεύσεις κάθε πιάτου, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη σωστή θρέψη χάρη στα αντιοξειδωτικά, τις βιταμίνες και τα μονοακόρεστα λιπαρά που περιέχει. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε το ποιοτικό από το μέτριο. Ακολουθούν τέσσερις βασικοί κανόνες που θα σας καθοδηγήσουν.

Ξεκινήστε από την ετικέτα

Η πρώτη ένδειξη που πρέπει να αναζητάτε είναι το «έξτρα παρθένο ελαιόλαδο». Ο χαρακτηρισμός αυτός σημαίνει ότι το λάδι έχει παραχθεί αποκλειστικά με μηχανικές μεθόδους, χωρίς χημική επεξεργασία, και με οξύτητα που δεν ξεπερνά το 0,8%. Ωστόσο, επειδή τα διεθνή πρότυπα είναι αρκετά ελαστικά, είναι σημαντικό να εξετάζετε προσεκτικά την ετικέτα. Προτιμήστε μπουκάλια που αναγράφουν ξεκάθαρα τον τόπο παραγωγής, τη χρονιά συγκομιδής και – ιδανικά – το όνομα του παραγωγού. Αυτές οι πληροφορίες δείχνουν διαφάνεια και σοβαρότητα στην τυποποίηση.

Ελέγξτε τη συσκευασία

Η ποιότητα του ελαιολάδου απειλείται κυρίως από το φως, τη θερμοκρασία και τον αέρα. Για αυτό το λόγο τα καλύτερα λάδια συσκευάζονται σε σκούρα γυάλινα μπουκάλια ή μεταλλικά δοχεία που τα προστατεύουν από την οξείδωση. Αν αγοράσετε λάδι σε διάφανο μπουκάλι, φροντίστε να το αποθηκεύσετε σε δροσερό και σκοτεινό μέρος, όπως ένα ντουλάπι ή κελάρι, για να παραμείνει αναλλοίωτη η γεύση και η θρεπτική του αξία.

Δώστε σημασία στην προέλευση

Η ένδειξη «προϊόν Ιταλίας» ή «προϊόν Ισπανίας» συχνά σημαίνει ότι το λάδι εμφιαλώθηκε εκεί, όχι ότι οι ελιές καλλιεργήθηκαν στην αντίστοιχη χώρα. Γι’ αυτό, προτιμήστε ελαιόλαδα που αναφέρουν συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση ή ακόμη καλύτερα τον παραγωγό και την περιοχή. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το Κρητικό, το Καλαματιανό και τo λάδι της Λέσβου έχουν διεθνή φήμη. Αξίζει επίσης να δοκιμάζετε μονοποικιλιακά ελαιόλαδα (single variety), καθώς προσφέρουν σταθερή ποιότητα και μοναδικά αρώματα.

Αξιολογήστε άρωμα και γεύση

Ένα ποιοτικό ελαιόλαδο ξεχωρίζει από την πρώτη μυρωδιά. Θα πρέπει να αναδίδει αρώματα φρεσκάδας, που θυμίζουν πράσινο μήλο, φρεσκοκομμένο χορτάρι, ντομάτα ή αγκινάρα – πάντα ανάλογα με την ποικιλία. Αντίθετα, αν το άρωμα είναι άτονο ή ανύπαρκτο, πιθανότατα έχει χάσει τη φρεσκάδα του. Αν μυρίζει κερί ή ταγγό, είναι δείγμα οξείδωσης και πρέπει να το αποφύγετε. Στη γεύση, αναζητήστε την ισορροπία ανάμεσα στο φρουτώδες, το πικρό και το πικάντικο. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το λάδι είναι ζωντανό και πλούσιο σε αντιοξειδωτικά.

Το ελαιόλαδο ως ταυτότητα της γεύσης

Το καλό ελαιόλαδο δεν είναι μόνο μια λιπαρή ουσία μαγειρικής, αλλά η βάση της γευστικής μας παράδοσης. Επιλέγοντας αυθεντικό, φρέσκο και ποιοτικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, δεν εξασφαλίζετε μόνο θρεπτικά οφέλη αλλά και τη γευστική ταυτότητα που κάνει τις ελληνικές συνταγές μοναδικές. Για αυτό, επενδύστε στην ποιότητα: το σωστό ελαιόλαδο θα δώσει χαρακτήρα τόσο σε ένα απλό ψωμί με αλάτι όσο και στο πιο σύνθετο γκουρμέ πιάτο.