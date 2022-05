Ένα εξάνθημα που φαινόταν να κινείται σε ολόκληρο το σώμα ενός άνδρα οφειλόταν σε σκουλήκια που σέρνονταν κάτω από το δέρμα του, σύμφωνα με μια νέα έκθεση. Ο 64χρονος άνδρας, ο οποίος ζει στην Ισπανία, είχε διαγνωστεί προηγουμένως με μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί επειδή ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί στη σπονδυλική του στήλη και πίεζε τον νωτιαίο μυελό του, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε στις 21 Απριλίου στο The New England Journal of Medicine.

Ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο, οι γιατροί του χορήγησαν υψηλή δόση γλυκοκορτικοειδών, μια κατηγορία στεροειδών που καταπολεμούν τη φλεγμονή και χρησιμοποιούνται μερικές φορές σε καρκινοπαθείς για να βοηθήσουν στις παρενέργειες της χημειοθεραπείας ή και να βοηθήσουν στη θεραπεία ορισμένων καρκίνων.

Τέσσερις ημέρες μετά τη λήψη των γλυκοκορτικοειδών, ο άνδρας εμφάνισε εξάνθημα και φαγούρα με τη μορφή κόκκινων, κυματιστών γραμμών σε όλο του το σώμα, μαζί με ήπια διάρροια, σύμφωνα με τους συγγραφείς, από το Hospital Universitario 12 de Octubre στη Μαδρίτη της Ισπανίας.

Οι γιατροί έκαναν το περίγραμμα των εξανθημάτων με στυλό και αυτά μετακινήθηκαν

Οι βλάβες προέρχονταν γύρω από τον πρωκτό και είχαν «εξαπλωθεί γρήγορα στον κορμό και τα άκρα», σύμφωνα με την έκθεση. Οι γιατροί σκιαγράφησαν μερικές από τις βλάβες με στυλό και 24 ώρες αργότερα παρατήρησαν κάτι ανησυχητικό: Οι βλάβες είχαν μεταναστεύσει από τις αρχικές τους θέσεις. Με άλλα λόγια, κάτι σερνόταν κάτω από το δέρμα του.

Τα κόπρανα του άνδρα βρέθηκαν θετικά για έναν τύπο στρογγυλού σκουληκιού που ονομάζεται Strongyloides stercoralis. Αυτό το σκουλήκι συναντάται παγκοσμίως, αλλά είναι πιο κοινό στις τροπικές, υποτροπικές και θερμές εύκρατες περιοχές, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Οι προνύμφες του S. stercoralis κατοικούν στο έδαφος και έτσι οι άνθρωποι συνήθως μολύνονται μέσω της επαφής με μολυσμένο έδαφος, αλλά μπορούν επίσης να μολυνθούν μέσω της επαφής με ανθρώπινα απόβλητα ή λύματα, σύμφωνα με το CDC. Δεν είναι σαφές πώς μολύνθηκε ο άνδρας, αλλά εργαζόταν στη διαχείριση λυμάτων, αναφέρει η έκθεση.

Πώς Strongyloides stercoralis προσβάλει τον άνθρωπο

Όταν οι προνύμφες έρχονται σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα, μπορούν να διαπεράσουν το δέρμα και να μεταναστεύσουν μέσω του σώματος στο λεπτό έντερο, «όπου σκάβουν και γεννούν τα αυγά τους», σύμφωνα με το CDC.

Τα αυγά εκκολάπτονται μέσα στο έντερο και οι περισσότερες από τις προνύμφες αποβάλλονται με τα κόπρανα, αλλά ορισμένες μπορούν να επαναμολύνουν έναν ξενιστή μέσω μιας διαδικασίας που είναι γνωστή ως «αυτομόλυνση». Αυτό συμβαίνει όταν οι εκκολαφθείσες προνύμφες είτε εισχωρούν στο εντερικό τοίχωμα είτε διαπερνούν το δέρμα γύρω από τον πρωκτό, σύμφωνα με το CDC. Το τελευταίο φαίνεται να συνέβη στην περίπτωση του άνδρα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται από το S. stercoralis δεν εμφανίζουν συμπτώματα, αν και ορισμένοι μπορεί να εμφανίσουν μη ειδικά συμπτώματα όπως κοιλιακό άλγος, ναυτία, διάρροια ή δυσκοιλιότητα, καθώς και εξάνθημα στο σημείο όπου το σκουλήκι εισήλθε στο δέρμα, σύμφωνα με το CDC. Όμως η λοίμωξη μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή σε άτομα που λαμβάνουν στεροειδή φάρμακα, τα οποία καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Η θεραπεία του άνδρα με γλυκοκορτικοειδή τον προδιέθεσε σε αυτή τη σοβαρή μορφή της λοίμωξης, γνωστή ως «σύνδρομο υπερμόλυνσης από strongyloides». Σε αυτή τη μορφή, ο κύκλος ζωής του σκουληκιού επιταχύνεται, οδηγώντας σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό σκουληκιών στο σώμα από ό,τι σε μια κανονική περίπτωση, σύμφωνα με μια εργασία του 2011 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Gastroenterology & Hepatology.

Το σύνδρομο υπερμόλυνσης μπορεί επίσης να οδηγήσει στην εξάπλωση των σκουληκιών στους πνεύμονες, το ήπαρ, τον εγκέφαλο, την καρδιά και το ουροποιητικό σύστημα- και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο σε ποσοστό έως και 80% των περιπτώσεων, επειδή η διάγνωση συχνά καθυστερεί, σύμφωνα με το Medscape.

Ευτυχώς, ο άνδρας έλαβε άμεση θεραπεία με το αντιπαρασιτικό φάρμακο ιβερμεκτίνη και το εξάνθημα και η διάρροια του υποχώρησαν, αναφέρει η έκθεση.