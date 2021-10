Το παθιασμένο σεξ, εκτός από απολαυστικό, μπορεί να αποβεί και επικίνδυνο. Ειδικά όταν ο κόσμος επιλέγει μέρη τα οποία δεν είναι άνετα, όπως η κρεβατοκάμαρά του. Μια γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα όταν η παθιασμένη σεξουαλική της εμπειρία πήγε πολύ στραβά. Για την ακρίβεια άφησε τον κόλπο της.. αναποδογυρισμένο.

Η Τσίον και ο Μπράσαντ ζούσαν σε ξεχωριστές πόλεις για μήνες και ανυπομονούσαν για μια παθιασμένη επανένωση. Ο Μπράσαντ πέταξε από το Χιούστον στο Λος Άντζελες και το ζευγάρι θέλησε αμέσως να «πιάσει δουλειά».

Σε μια σκηνή που αναπαραστάθηκε από ηθοποιούς στην εκπομπή του TLC «Sex Sent Me to the ER», η κοπέλα είπε: «Ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένη που θα ερχόταν. Μετρούσα αντίστροφα τις εβδομάδες».

Το σεξ στην αποθήκη και η κατάληξη στα επείγοντα

Όταν συναντήθηκαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου, ο Μπρασάντ έδωσε ένα κακό νέο στη φίλη του, λέγοντας: «Λυπάμαι αλλά η θεία μου είναι εδώ». Τόσο απελπισμένοι να ξαναζωντανέψουν τη σπίθα της αγάπης τους, έφυγαν από το δωμάτιο και έψαξαν για έναν πιο ιδιωτικό χώρο.

Τελικά βρήκαν μία πολύ μικρή αποθήκη που ο επιστάτης κρατούσε τα πράγματά του. «Κοιτάξαμε τριγύρω και δεν είδαμε κανέναν… Πέσαμε με τα μούτρα».

Μόλις ολοκληρώθηκε το σεξ η κοπέλα ανέφερε ότι ένιωθε κάπως περίεργα αλλά δεν ήθελε να δώσει ιδιαίτερη σημασία. Ο φίλος της όμως παρατήρησε ότι περπατούσε κάπως «σφιγμένα». Έτσι μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους για να δουν τι συμβαίνει.

«Ο κόλπος της, ήταν σαν να αναποδογύρισε από μέσα προς τα έξω», είπε ο Μπράσαντ. Το ζευγάρι κατέληξε να πάει σε ένα κοντινό νοσοκομείο.

Ένας γιατρός μπήκε στο δωμάτιο των επειγόντων και έριξε μια πιο προσεκτική ματιά: «Φαίνεται ότι πρόκειται για σοβαρή περίπτωση κολπικής εκχύμωσης. Έχεις ένα μικρό σκίσιμο, πιθανότατα λόγω της πολύμηνης αποχής από το σεξ προκαλώντας οίδημα».

Συνέστησε στο ζευγάρι να κάνει ένα διάλειμμα για δύο εβδομάδες για να μειώσει το πρήξιμο και να αφήσει τον κόλπο να επουλωθεί. Ενώ έφυγε από τα επείγοντα με τη συμβουλή να βάλει πάγο στα γεννητικά της όργανα για να επιταχύνει την ανάρρωση.