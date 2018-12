Τέσσερα πράγματα που συμβαίνουν στο σώμα μας όταν πετάμε με αεροπλάνο

Τα αεροπορικά ταξίδια για άλλους είναι ευχάριστα, για άλλους όχι και τόσο. Πέρα από τις διάφορες «περίεργες» σκέψεις που μπορεί να περνούν από το μυαλό του καθενός κατά τη διάρκεια της πτήσης, το σώμα υποβάλλεται σε μια σειρά από δοκιμασίες που μας κάνουν να αισθανόμαστε περίεργα.

Κατά πρώτον, το σώμα αφυδατώνεται, λόγω του ιδιαίτερα ξηρού αέρα που υπάρχει μέσα στην καμπίνα. Το ποσοστό υγρασίας εντός του αεροσκάφους κυμαίνεται από 5% έως 35% και συγκρίνεται με αυτό που μπορεί να συναντήσει κανείς σε κάποιες ερήμους.

Υπό αυτές τις συνθήκες οι επιβάτες μπορούν να ταλαιπωρηθούν από πονοκεφάλους και να αισθανθούν κόπωση. Μια λύση για την αποφυγή των δυσάρεστων αυτών καταστάσεων είναι η κατανάλωση νερού.

Ένας άλλος τομέας που πλήττεται όσο είμαστε στον αέρα, είναι η γεύση. Η έλλειψη υγρασίας στεγνώνει τις βλεννώδεις μεμβράνες της στοματικής κοιλότητας μειώνοντας έτσι την αίσθηση της γεύσης. Ακόμα και ο θόρυβος από τους κινητήρες των αεροσκαφών μπορεί να επηρεάσει την γεύση. Όλα αυτά συντελούν στον περιορισμό της ικανότητας γεύσης γλυκού και αλμυρού κατά 30%.

Η χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση που επικρατεί μέσα στην καμπίνα των αεροσκαφών είναι υπεύθυνη και για μια σειρά από αντιδράσεις που παρουσιάζει ο ανθρώπινος οργανισμός, όπως κράμπες, πρήξιμο ακόμα ακόμα και αέρια.

Τέλος, οι απότομες αλλαγές της ατμοσφαιρικής πίεσης ευθύνονται και για τον πόνο που μπορεί να προκληθεί στα αυτιά. Το αυτί δεν μπορεί να ρυθμίζει γρήγορα τις απότομες αλλαγές της ατμοσφαιρικής πίεσης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλείται πόνος. Σε αυτό οφείλεται επίσης και το γεγονός ότι τα αυτιά μας βουλώνουν συχνά κατά τη διάρκεια της πτήσης. Η λύση για να ξεβουλώσουν, είναι να κλείσουμε τη μύτη μας και να καταπιούμε. Καλό θα είναι, λένε οι ειδικοί, να αποφεύγουμε να φυσάμε τη μύτη μας σε τέτοιες περιπτώσεις καθώς μπορεί να προκαλέσουμε άθελά μας σοβαρή ζημιά στα αυτιά.

