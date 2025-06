Για χρόνια, τα σπορέλαια όπως το ηλιέλαιο, το κραμβέλαιο (canola) και το σησαμέλαιο, αντιμετωπίζονταν από διατροφικούς influencers και wellness γκουρού σαν «τοξικά» προϊόντα, ακατάλληλα για την κουζίνα και ιδανικά για καθαριστικά.

Ωστόσο, μια νέα επιστημονική μελέτη που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Διατροφής, φαίνεται πως ανατρέπει όσα πιστεύαμε. Τα ευρήματα δείχνουν πως υψηλά επίπεδα λινολεϊκού οξέος στο αίμα συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα και διαβήτη τύπου 2, λόγω της μειωμένης φλεγμονής.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, το λινολεϊκό οξύ είναι ένα από τα βασικά ωμέγα-6 λιπαρά οξέα και βρίσκεται σε αφθονία στα σπορέλαια, τα οποία προέρχονται από τους σπόρους φυτών. Παρότι στο παρελθόν κατηγορήθηκαν για την προαγωγή φλεγμονών και μεταβολικού κινδύνου, τα νέα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο.

Controversial ‘unhealthy’ food can actually prevent heart disease and Type 2 diabetes: study https://t.co/zmp7zh1HWb pic.twitter.com/Blhzwdla3p