Μετά από την πρώτη επιτυχημένη συνεργασία τους φέτος το καλοκαίρι, τα brands Havaianas και MARKET ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας το νέο Zip Top, το πρώτο 2 σε 1 puffer flip flop. Η συγκεκριμένη συνεργασία, που έχει ως βασική πηγή έμπνευσης το τολμηρό και παιχνιδιάρικο πνεύμα των δύο brands, συνδυάζει την καινοτόμο οπτική του L.A. cult brand με το χαρακτηριστικό σχεδιασμό της Havaianas. Το αποτέλεσμα; Η δημιουργία ενός εξαιρετικά πρωτοποριακού flip flop!

Το νέο μοντέλο Zip Top θα κυκλοφορήσει φέτος το φθινόπωρο, μεταμορφώνοντας τις κλασσικές σαγιονάρες από ένα βασικό καλοκαιρινό κομμάτι της γκαρνταρόμπας μας, σε ένα άνετο χειμερινό παπούτσι. Με μια πρώτη ματιά θυμίζει ένα κλασικό flip flop, αλλά το Zip Top διαθέτει φερμουάρ κατά μήκος της σόλας και στη βάση του επάνω μέρους, επιτρέποντάς την εύκολη προσθήκη ή αφαίρεση του επάνω puffer μέρους, ανάλογα με το στυλ που θέλετε να υιοθετήσετε και τις σχετικές περιστάσεις.

Το λογότυπο Havaianas x MARKET εμφανίζεται πάνω στο λουράκι, στη σόλα, ενώ παράλληλα είναι ραμμένο διακριτικά και στο επάνω μέρος του Zip Top.

Μέσω της συνεργασίας τους, τα brand Havaianas και MARKET έχουν διευρύνει τα όρια του σχεδιασμού των flip flops, επαναπροσδιορίζοντας όχι μόνο την εμφάνιση του προϊόντος, αλλά και τη χρήση του. Οι σαγιονάρες θεωρούνται από τους περισσότερους το key item του καλοκαιριού, αλλά αυτή η συνεργασία ανατρέπει αυτή την παραδοχή και επανατοποθετεί τις σαγιονάρες ως μια ζεστή επιλογή για το χειμώνα.

“Είμαστε οι πρώτοι συνεργάτες της Havaianas, που δεν φτιάχνουμε απλά ένα παραδοσιακό σανδάλι, αλλά φέρνουμε επανάσταση στον τρόπο που σκεφτόμαστε να φοράμε τα προϊόντα της Havaianas. Η κατασκευή ενός τέτοιου μηχανισμού όπως το Zip Top, δίνει τη δυνατότητα στην Havaianas να αναπτύξει και άλλες πλευρές της ήδη εμβληματικής σειράς σανδαλιών της. Παράλληλα δίνει στους χρήστες μια πιο δυναμική εμπειρία με το προϊόν, δείχνοντας ότι η Havaianas δεν είναι απλά flip flops φτιαγμένα μόνο για την παραλία, αλλά ότι παράλληλα μπορούν να τα φορεθούν και στους δρόμους της πόλης!”,αναφέρει ο Mike Cherman, ιδρυτής της Market.

“Το ZipTop είναι ότι πιο ανατρεπτικό έχουμε σχεδιάσει ποτέ για την Havaianas. Είχαμε την καταπληκτική ευκαιρία να συνεργαστούμε με τον Mike και τον σχεδιαστή υποδημάτων Daniel Bailey και να αναπτύξουμε αυτόν τον πρωτότυπο συνδυασμό του κλασσικού σχεδίου των flip flops μας, αλλά σε μια εναλλακτική έκδοχή που χρησιμοποιεί puffer ύφασμα για να καλύψει το πάνω μέρος (και γιατί όχι με φερμουάρ;), δημιουργώντας ένα κομψό και ανατρεπτικό παπούτσι”, προσθέτει ο Leonardo Boin, Havaianas Footwear, Industrial and 3D Design Senior Manager.

Για την παρουσίαση της συλλογής, στις 15 Οκτωβρίου τα δύο brands MARKET και Havaianas έχουν προγραμματίσει την ειδική εκδήλωση “Market by Market”, μια υπαίθρια MARKET αγορά, όπου η συγκεκριμένη συλλογή θα είναι διαθέσιμη προς πωληση πριν από την επίσημη κυκλοφορία της στην αγορά, μαζί με προϊόντα από επιλεγμένες μάρκες και σχεδιαστές της τοπικής κοινότητας. Στις 17 Οκτωβρίου η συλλογή Zip Top θα είναι διαθέσιμη στο market.com και στις 20 Οκτωβρίου στο havaianas.com , στο highsnobiety.com και σε επιλεγμένα καταστήματα παγκοσμίως. Αποκλειστικό περιεχόμενο και το αναλυτικό storytelling γύρω από αυτή τη συλλογή θα δημοσιευτεί στα κανάλια της Havaianas, του MARKET και του Highsnobiety (που αποτελεί στρατηγικός συνεργάτης επικοινωνίας για αυτή τη συνεργασία).

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτή τη δεύτερη συνεργασία με το brand Market. Στην πρώτη μας συνεργασία χρησιμοποιήσαμε τις εμβληματικές σαγιονάρες μας για να δημιουργήσουμε μια νέα εμπειρία για τον καταναλωτή, και τώρα πάμε στο επόμενο βήμα με μια νέα φόρμα που έχει σχεδιαστεί και από τα δύο brands, που προσφέρει μια νέα χρηστικότητα που ξεπερνάει την κλασσική σαγιονάρα.», αναφέρει η Maria Fernanda Albuquerque, Global Marketing VP της Alpargatas.