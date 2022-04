Σε περισσότερα από 100 κιλά ανέρχονται τα σκουπίδια που μάζεψαν από τη δημοφιλή παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά μαθητές Λυκείου από την Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Εσθονία, την Τσεχία και την Πορτογαλία.

Οι μαθητές θέλοντας να δώσουν και ένα άμεσο ουσιαστικό νόημα στο μήνυμα «Αναλαμβάνουμε δράση για το μέλλον τώρα» ανέλυσαν στις εργασίες που εκπόνησαν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις επιπτώσεις της τουριστικής βιομηχανίας στο περιβάλλον και τη συναφή εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η διεθνής συνεργασία των μαθητών έγινε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας Erasmus + KA229 με τον τίτλο «Acting now for the future», όπου την Ελλάδα εκπροσώπησαν το 7ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και τα Εκπαιδευτήρια «Θεοδωρόπουλου».

Έμειναν στην Κρήτη για τέσσερις ημέρες

Κατά την τετραήμερη παραμονή τους στην Κρήτη οι μαθητές, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ενημερώθηκαν από πανεπιστημιακούς με εξειδίκευση στα περιβαλλοντικά ζητήματα και συνάντησαν τους δημάρχους Ηρακλείου και Χανίων, αλλά και επισκέφθηκαν το εργοστάσιο ανακύκλωσης ΔΕΔΙΣΑ των Χανίων και παρακολούθησαν την παρουσίαση του προγράμματος «Mission 100 – Climate – Neatral & Smart Cities».

Για τον Παναγιώτη, την Κατερίνα, τον Θάνο, την Άλκηστη και την Άννα η έρευνα που έκαναν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και η συμμετοχή τους στις εθελοντικές περιβαλλοντικές δράσεις δεν ήταν απλώς η αναγκαία εργασία για την παρουσίαση των 56 σελίδων που ετοίμασαν με κείμενα, γραφήματα και χάρτες, αλλά αποτέλεσαν πηγή προβληματισμού για τη συλλογική και ατομική ευθύνη.

Οι μαθητές μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέφεραν τη δική τους οπτική και αντίληψη για όσα συμβαίνουν στον πλανήτη και θα καθορίσουν το μέλλον τους και των επόμενων γενεών.

«Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι ο πλανήτης μας θέλει ακόμα πολλή δουλειά για να τον σώσουμε», είπαν χαρακτηριστικά εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν κοντά μαθητές από πολλές γωνιές του Ευρώπης δύνανται να συμβάλουν «στη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής γενιάς ευσυνείδητων και ενεργών πολιτών».

«Εμάς το πρόγραμμα αυτό μας βοήθησε πολύ να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να ευαισθητοποιηθούμε ακόμα περισσότερο και πιο συνειδητοποιημένα να αναλάβουμε δράση για την ανακύκλωση και την εξοικονόμηση ενέργειας» επεσήμαναν.

«Αυτά που μάθαμε κάνοντας έρευνα για την παρουσίασή μας κάθε άλλο παρά μας καθησύχασαν, καθώς καταλάβαμε πως στα δικά μας χρόνια θα κριθεί ένα μεγάλο εύρος όλων των περιβαλλοντικών προβλημάτων, τα οποία καθημερινά διογκώνονται», σημείωσαν, υπογραμμίζοντας την αξία της ατομικής ευθύνης.

«Μία οργανωμένη δράση, όπως ο καθαρισμός της παραλίας των Χανίων, που υλοποιήσαμε στο πλαίσιο του προγράμματος, ήταν αρκετά αποτελεσματική, όμως η κίνηση κάθε ατόμου να μαζέψει ένα σκουπίδι είναι αρκετά πιο απλή διαδικασία και σίγουρα αν όλοι οι πολίτες σκέφτονταν με αυτό τον τρόπο θα παρατηρήσουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα», εξήγησαν.

Προσλαμβάνουν, όμως, οι έφηβοι πέντε ευρωπαϊκών χωρών, με τον ίδιο τρόπο το διακύβευμα της κλιματικής αλλαγής για τον πλανήτη; Περνώντας τέσσερις μέρες μαζί, συζητώντας με τους συνομηλίκους τους για όσα τους απασχολούν στην καθημερινότητά τους, οι μαθητές από τη Θεσσαλονίκη συμπέραναν: «Διαφέρουμε όσον αφορά μερικά προβλήματα, όμως έχουμε ακόμα πιο πολλά προβλήματα κοινά και αυτό συνιστά αποδεικτικό στοιχείο πως η κλιματική αλλαγή και η μόλυνση του περιβάλλοντος μας αφορά όλους, ανεξαρτήτως καταγωγής και ηλικίας».

«Η παράλληλη στόχευση τόσο στην ακαδημαϊκή προσέγγιση των θεματικών όσο και η βιωματική καλλιέργεια της ενσυναίσθησης στα περιβαλλοντικά ζητήματα υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής του 7ου ΓΕΛ, Θεόδωρος Χαμπίδης, σημειώνοντας πως «τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μυηθούν στις αρχές της συλλογικότητας κάτω από την ομπρέλα της ευρύτερης κοινότητάς μας, της Ευρώπης».

«Είχαν την ευκαιρία να νιώσουν τον παλμό της Ευρώπης, να διαμορφώσουν μια αντίληψη με γνώμονα τη διεκδίκηση ενός καθαρού περιβάλλοντος και μιας καλύτερης προοπτικής», πρόσθεσε η καθηγήτρια Κατερίνα Εφραιμίδου, παρατηρώντας πως «καθαρό περιβάλλον σημαίνει δυναμική διεκδίκηση της νέας γενιάς για όσα της ανήκουν».

«Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης και της διαμόρφωσης πνεύματος αλληλοϋποστήριξης συνετέλεσαν στην έμπρακτη βίωση της ενσυναίσθησης και της κουλτούρας της συνεργασίας. Άλλωστε, στόχευση υπήρξε και παραμένει η διαμόρφωση της προοπτικής ενός κοινού μέλλοντος, βασισμένου στον σεβασμό στο περιβάλλον», επισήμανε ο διευθυντής του σχολείου, Γρηγόρης Μαυροκωστίδης.