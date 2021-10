O ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, προσκαλεί όλους να συμμετέχουν δωρεάν στην «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» και να συμβάλουν, με συμβολικό τρόπο, στο έργο ανακαίνισης των παιδιατρικών νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού».

Μέσω της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ», την οποία μπορούν όλοι να κατεβάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο ή tablet, παίρνουν μέρος σε δοκιμασίες που «ξεκλειδώνουν» σταδιακά μέχρι την ημέρα διεξαγωγής του Μαραθωνίου. Όσο περισσότερο παίζουν τα μέλη της «Ομάδας Προσφοράς ΟΠΑΠ», τόσο ο ΟΠΑΠ αυξάνει το ποσό που θα προσφέρει στην ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων, το οποίο αποτελεί ένα μόνο μέρος της συνολικής επένδυσής του στο έργο.

Εφέτος είναι η έβδομη χρονιά που η «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» αναλαμβάνει δράση για τα παιδιά. Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος σε αυτή την πρωτοβουλία, αρκεί να ακολουθήσουν τα εξής απλά βήματα:

Κατεβάζουν δωρεάν την εφαρμογή «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ»

Συμμετέχουν σε διασκεδαστικές δοκιμασίες

Ο ΟΠΑΠ προσφέρει

Καθένας, μέσα από τις δοκιμασίες της εφαρμογής συγκεντρώνει πόντους, ανακαλύπτοντας τις κρυμμένες λέξεις στο Word Game, τρέχοντας σε εικονικές διαδρομές στο My Runner και Run the Race, αποφεύγοντας εμπόδια και μαζεύοντας μπλε καρδιές στο Jump και το Fast Run, βρίσκοντας τις διαφορές στο Spot It, συγκεντρώνοντας αντικείμενα στο Catch, δημιουργώντας γραμμές ή στήλες με 3 ή περισσότερα σύμβολα του ίδιου χρώματος στο Puzzle Blast και συναρμολογώντας σωστά τα κομμάτια στο Photo Puzzle. Επιπλέον, τα μέλη της «Ομάδας Προσφοράς ΟΠΑΠ» έχουν τη δυνατότητα να συναγωνιστούν στο Quiz έναν ή πολλούς παίκτες ταυτόχρονα.

Ο ΟΠΑΠ ολοκλήρωσε το 88% της ανακαίνισης των παιδιατρικών νοσοκομείων

Από το 2014 έως σήμερα, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητάς του, ο ΟΠΑΠ έχει ολοκληρώσει το 88% της ανακαίνισης των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της χώρας, αναβαθμίζοντας τις υποδομές τους και δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον νοσηλείας για τα παιδιά.

Συνολικά, έχουν παραδοθεί 28 έργα ανακαίνισης, μεταξύ των οποίων 21 νοσηλευτικές μονάδες, συνολικής έκτασης 13.910 τετραγωνικών μέτρων και δυναμικότητας 510 κλινών και στα δύο νοσοκομεία.

Δράσεις για καλό σκοπό από την «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ»

Η εφαρμογή Εταιρικής Υπευθυνότητας «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» πραγματοποιεί δράσεις για καλό σκοπό καθ’ όλη της διάρκεια του έτους. Επιπλέον, ενεργοποιείται στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας με σκοπό την ενίσχυση του έργου ανακαίνισης των παιδιατρικών νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού».

Ο ΟΠΑΠ προσκαλεί και εφέτος όλους να αγκαλιάσουν την ενέργεια αυτή και να πάρουν μέρος στην «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» κατεβάζοντας δωρεάν την εφαρμογή από το Google Play ή το App Store. Γιατί για τα παιδιά είμαστε όλοι μία ομάδα!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το opapcsr.gr