Σκληρή κόντρα Έλενας Ακρίτα – Μαργαρίτας Θεοδωράκη: «Έγινες κατίνα» – «Σέβομαι τον Μίκη»

Τον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook επέλεξε η Έλενα Ακρίτα για μια ακόμα φορά ώστε να τοποθετηθεί δημόσια. Αυτή τη φορά η Έλενα Ακρίτα απάντησε στα σχόλια της κόρης του Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα η οποία εξαπέλυσε επίθεση κατά τη δημοσιογράφου μέσω του δικού της προφίλ στο facebook.

«Η κ. Μαργαρίτα Θεοδωράκη σε κείμενό της εξαπολύει κατάρες προς πάσα κατεύθυνση και χρησιμοποιεί υβριστικούς χαρακτηρισμούς για μένα. Δεν μπορώ και δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό το επίπεδο. Σέβομαι τον Μίκη Θεοδωράκη. Σέβομαι το έργο του, την ιστορία του, την υστεροφημία του. Ό,τι είχα να γράψω το έγραψα.

Δεν επανέρχομαι. Εκτός αν προκληθώ. Να είναι καλά η γυναίκα, τίποτα άλλο» έγραψε η Έλενα Ακρίτα στην ανάρτησή της.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

Απειλεί με μηνύσεις η Μαργαρίτα Θεοδωράκη

Με μια ανάρτηση η οποία ξεπερνά τις 5.000 λέξεις η Μαργαρίτα Θεοδωράκη απάντησε δημόσια προς όλες τις κατευθύνσεις σε σχέση με τα σχόλια τα οποία έχει ακούσει τις τελευταίες μέρες, απ’ όταν και έγινε γνωστό ότι αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

Η κ. Θεοδωράκη αναφέρει στην ανάρτησή της πως όσα κακόβουλα σχόλια ακούστηκαν την πίκραναν πολύ ενώ πολύ περισσότερο πίκραναν τον πατέρα της, Μίκη Θεοδωράκη.

«Καταφέρνω και διατηρώ το ηθικό μου παρά τα δυσμενή σχόλια. Με βρίζουν πως είμαι ξεφτίλα και ξεφτιλίζω τον πατέρα μου! Μα δεν ντρέπονται καθόλου; Εγώ βρέθηκα στο χείλος του γκρεμού, δυο μέρες στο σκοτάδι, χωρίς ρεύμα και ειλικρινά το ψυγείο τελείως άδειο, τα 52 ζωάκια να με κοιτάνε στα μάτια, τρεις μέρες χωρίς απολύτως καθόλου φαΐ.

Εγώ απλά δεν έχω να φάω με τα σκυλάκια και τα γατάκια, έτσι απλά και ζήτησα βοήθεια από τους φίλους μου, έτσι απλά κι αθώα» αναφέρει στην ανάρτησή της ενώ σε άλλο σημείο γράφει: «Όμως ο μπαμπάς τα διαβάζει και φοβάμαι πως δεν θα αντέξει άλλο. Σοβαρά το λέω, δεν είναι καθόλου καλά με όλα αυτά. Πολύ πρόστυχο εκ μέρους σας να με συκοφαντείτε. Η προστυχιά σας ξεπέρασε κάθε όριο! Αν πάθει κάτι θα τους μηνύσω. Έχουν ρίξει πολλή λάσπη».

Η απειλή για μηνύσεις αναφέρεται και σε άλλο σημείο της ανάρτησής της. «Αν πάθει το παραμικρό ο πατέρας μου σας καθιστώ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ! Έτσι και πάθει κάτι ο πατέρας μου, τη βάψατε!

Για το λόγο αυτό μην ξαναβάζετε στο βρωμερό σας στόμα, ανήθικοι, το όνομα του πατέρα μου! Γιατί το λερώνετε. Είστε υπόλογοι, είστε υπεύθυνοι αν του συμβεί κάποιο κακό! Αυτό μου λένε στο τηλέφωνο οι πολλοί καλοί άνθρωποι που μου τηλεφωνούν και μου συμπαραστέκονται! Γιατί τον έχετε ΠΟΛΥ στενοχωρήσει. Ντροπή σας για τον Μίκη Θεοδωράκη» γράφει χαρακτηριστικά.

Στο τέλος της ανάρτησης της η κ. Θεοδωράκη αναφέρεται ξανά στο θέμα των μηνύσεων γράφοντας: «Μηνύω υποβάλλω μήνυση σε όλους αυτούς που με διασύρουν στο διαδύκτιο και στα ΜΜΕ.

Θα σας κάνω αγωγή, ήδη έχουμε προχωρήσει με τον δικηγόρο μου. Θα σας ξεφτιλίσω. Για συκοφαντία που με μειώσατε και με διασύρατε δημοσίως. Εκδηλώσατε δε το μένος σας με απίστευτη σκληρότητα και απανθρωπιά.

Τα γραπτά που κυκλοφόρησαν εις βάρος μου είχαν ως αποτέλεσμα τη δυσφήμηση, τον διασυρμό, τη συκοφαντία. Θα σας κάνω Αγωγή. Για συκοφαντική δυσφήμηση. Γιατί βλάψατε την τιμή μου και την υπόληψή μου. Αμαυρώσατε την εικόνα μου, τ' όνομά μου. Προσβάλλατε την τιμή μου. Και κάτι σοβαρό: όσοι κανιβαλίζουν να μην μου ξανααπαντήσουν γιατί επιβαρύνουν τη θέση τους!

Ήδη σας έχω ράψει από ένα κομψό κουστουμάκι, για τα χυδαία σχόλια και τις απαράδεκτες δημοσιεύσεις σας που παραβιάζουν τα προσωπικά μου δεδομένα. Ας μην συμπληρώσω τα αποδεικτικά στοιχεία με τους νέους εμετούς σας.

Μήνυση για τον διασυρμό μου, για την προσπάθεια γελοιοποίησης μου δημοσίως, γιατί μου βλάπτετε την καλή μου φήμη, σπιλώνετε την υπόληψή μου. Μήνυση για συκοφαντία για να με μειώσετε, να με διασύρετε δημοσίως».

Η απάντηση της Μαργαρίτας Θεοδωράκη στην Έλενα Ακρίτα

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη όμως απαντά στην ίδια ανάρτηση στην Έλενα Ακρίτα και ότι είχε γράψει η δημοσιογράφος προ ημερών:

«Έλενα Ακρίτα. Καλά δεν περίμενα να είσαι τόσο κουτσομπόλα! Έγινες κατίνα! Εγώ που σε θαύμαζα πάντα πάντα από παιδάκι, διάβαζα πάντα όλα τα γραπτά σου. Δεν σε θαυμάζω πια. Σε λυπάμαι. Κάνεις πολύ κακό στον πατέρα μου 95 χρονών, εσύ που γράφεις όλες αυτές τις αηδίες. Συμπεριφέρεσαι μ´εμάς σαν πλύστρα.

Σε λυπάμαι για το χαμηλό επίπεδο που έχεις πέσει. Ή μήπως σε παρέσυραν; Ανήκεις κι εσύ στην κατηγορία των κανίβαλων, ανθρωποφάγων! Και κάτι ακόμη: δεν αγαπάς τον πατέρα μου. Άσε εμένα, ποτέ δεν με αγάπησες. Πόσα δεν λέω κακά στον κατάκοιτο πατέρα μου για να μην στενοχωριέται, ο οποίος γνωρίζει βεβαίως την κατάστασή μου, αλλά αδυνατεί να με βοηθήσει οικονομικά.

Τα δυσάρεστα δεν κάνει να τα λέμε σε γέρους ανθρώπους γιατί είναι πολύ αδύναμοι. Δεν πρέπει να τους στενοχωρούμε έτσι ανήμποροι που είναι οι γέροι. Ο γέρος άνθρωπος δεν αντέχει τις στενοχώριες. “Είσαι καλά;”, με ρωτάει η μανούλα μου. “Καλά, καλά μαμά μου”, της απαντώ κι αρχίζουμε πάντα τις πολύ παλιές μας ιστορίες. Γιατί να την πικράνω;

Γράφοντας και σχολιάζοντας με αυτόν τον ελεεινό τρόπο την απλή ανάρτησή μου για βοήθεια από τους φίλους μου γιατί βρίσκομαι στο χείλος του γκρεμού, with a little help from my friends, ξεσκίσατε την πολλή άρρωστη καρδούλα του πατέρα μου και σας καθιστώ υπεύθυνους αν πάθει τώρα το παραμικρό!

Του κάνεις κακό! Εμένα πως να με βλάψεις; Είμαι power! Όχι σ´εμένα που είμαι power! Ανήκεις κι εσύ στη κατηγορία των κανίβαλων, ανθρωποφάγων.....

Αναξιοπρεπής, συμπεριφέρεσαι με απρεπή και ανάρμοστο τρόπο, με ποιο δικαίωμα αναφέρεσαι στα προσωπικά μου δεδομένα; Η προσβλητική ανάλυσή σου με εξέθεσε δημοσίως. Αντί να με κουτσομπολεύεις, δεν μου στέλνεις κανά σακί ξηρά τροφή, δεν στοιχίζει πάνω από 20€.