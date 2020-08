Στην Ελλάδα το ελικοπτεροφόρο του έκτου στόλου: Το υπερ-πλοίο των ΗΠΑ θα παραμείνει για δύο 24ωρα

Το αμερικανικό πλοίο USS Hershel «Woody» Williams του έκτου στόλου βρίσκεται στα ανοιχτά των Κυθήρων.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ το υπερ-πλοίο των ΗΠΑ αναχώρησε από την Νάπολη όπου βρισκόταν και αύριο αναμένεται να δέσει σε ελληνικό λιμάνι.

Πρόκειται για ένα τεράστιο πλοίο που μεταφέρει ελικόπτερα και πεζοναύτες και ενδεχομένως να προγραμματιστούν και ασκήσεις στις ένοπλες δυνάμεις καθώς θα παραμείνει δύο 24ώρα σε ελληνικό λιμάνι.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, είχε προανήγγειλει την άφιξη της πλωτής βάσης USS Hershel «Woody» Williams στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα ο Πάιατ μέσω tweet αναπαράγει την ανάρτηση του 6ου Στόλου για την άφιξη του USS Hershel «Woody» Williams στη Nάπολη, γράφοντας: «Θα τα πούμε σύντομα στην Ελλάδα».

Δείτε την ανάρτηση του

See you soon in Greece #USSHershelWoodyWilliams https://t.co/fvqSt448Vk

Ο επίσημος λογαριασμός του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ έκανε και σχετική ανάρτηση στο twitter με την άφιξη του USS Hershel «Woody» Williams στο λιμάνι της ιταλικής πόλης, ανεβάζοντας φωτογραφίες.

Arrivederci! USS Hershel "Woody" Williams (ESB 4) departs Porto Napoli after stopping for fuel and supplies, Aug. 15, 2020. Williams is conducting its inaugural deployment in the #US6thFleet area of operations, following its commissioning in March. @US_EUCOM @USAnelSud pic.twitter.com/Z066gt04k8

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) August 17, 2020