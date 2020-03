Η άγνωστη ιστορία από το βράδυ που ο Μανώλης Γλέζος κατέβασε τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη

View this post on Instagram

«Η πιο έντονη ανάμνηση της ζωής μου είναι η μάνα μου. Με ρωτάνε διαρκώς για τη σημαία.Εγω όμως ακόμα κι απ την ιστορία της σημαίας θυμάμαι τη μάνα μου. Όταν γυρίζαμε εκείνη την ημέρα στα σπίτια μας η ώρα ήταν περασμένη ,μετά τα μεσάνυχτα . Πάω σπιτι και βλέπω τη μάνα μου ένα κουβάρι στα σκαλοπάτια απ έξω.... Με περίμενε .... Την πλησιάζω και της λέω « Μάνα» !!! Σηκώνεται απότομα με πιάνει απ το λαιμό με πάει στη κουζίνα Για να μην ακούσουν οι άλλοι και ξυπνήσουν και μου λέει « που ήσουν?»τοτε ανοίγω το σακάκι και της δείχνω το κομμάτι της σβάστικας που είχαμε κόψει .Με αγκαλιάζει, με φιλάει και μου λέει «Πήγαινε κοιμήσου» Την άλλη μερα το πρωί ακούω τον εξής διάλογο .Ο πατριός μου τη ρωτάει «που ήταν χθες το βράδυ ο μεγαλος σου γιός?»του απανταει «Ανέβα στη ταράτσα και κύταξε την Ακρόπολη» Ποτε μου δεν τη ρώτησα πως το κατάλαβε . Θα το θεωρούσα προσβολή στη νοημοσύνη της , αλλα για μένα αυτό ήταν το πιο συγκινητικό συμβάν στην ιστορία μου . Η μάνα μου» Έφυγε σήμερα ο ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ ... Αγαπημένε Μανώλη καλό ταξίδι ....σε ευχαριστούμε υπέροχε Έλληνα