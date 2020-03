Βίντεο από τη φωτιά στις σκηνές μεταναστών στα σύνορα του Έβρου

Φωτιά στις Καστανιές του Έβρου πίσω από τον φράχτη των συνόρων με την Τουρκία ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης. Τα σώματα ασφαλείας και ο στρατός μετά από το περιστατικό τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Αν και αρχικά δεν είχε διευκρινιστεί πως ξεκίνησε η φωτιά σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε η ΕΡΤ το μεσημέρι της Παρασκευής (27/3) η πυρκαγιά φέρεται να ήταν αποτελέσματα κινήσεων της στρατοφυλακής της Τουρκίας καθώς είχε τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο εκκένωσης του καταυλισμού των μεταναστών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του e-evros.gr γύρω στα μεσάνυχτα οι περίπου 1.500-2.000 μετανάστες είχαν στρατοπεδεύσει μπροστά από το ελληνικό φυλάκιο στις Καστανιές και κάθε λίγο και λιγάκι εκσφενδόνιζαν πέτρες και χημικά προς τους Έλληνες αστυνομικούς. Προσπαθώντας να περάσουν σε ελληνικό έδαφος μετακινήθηκαν προς το δάσος των Καστανέων και από εκεί φαίνεται να μεταφέρθηκαν αλλού. Σε ποια περιοχή εντός της τουρκικής επικράτειας πήγαν οι μετανάστες που είχαν προωθηθεί στον Έβρο είναι επί του παρόντος άγνωστο.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής διαπιστώθηκε πάντως πως πλέον οι περίπου 1500 με 2.000 μετανάστες δεν βρίσκονται ούτε απέναντι από το συνοριακό φυλάκιο των Καστανέων, ούτε στο δάσος, αλλά ούτε και σε κάποια άλλη παρέβρια -παραποτάμια- περιοχή.

Σύμφωνα ρεπορτάζ της ΕΡΤ οι ελληνικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Φυλάκιο 1 έβλεπαν ότι υπήρχε κινητικότητα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ωστόσο περιμένουν τις επόμενες ώρες για να έχουν καλύτερη εικόνα του τι ακριβώς γίνεται, καθώς υπάρχει κόσμος ακόμη πίσω από το τουρκικό φυλάκιο. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει εφησυχασμός, τονίζουν οι ελληνικές αρχές.

Δείτε το βίντεο από τη φωτιά στα σύνορα:

Reports that the #Turkey police set fire to the immigrant tents for them to clear out #Evros #Greece #GreekBorders #IStandWithGreece #HoldTheLine pic.twitter.com/CYNLVgXz2I

— Robert Lagueux (@BobLagueux) March 27, 2020