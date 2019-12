Η HORECA 2020 υποδέχεται ξανά τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα καφέ & cocktail

Ταλαντούχοι bartenders και baristas από την εγχώρια σκηνή των bars και των café δίνουν ραντεβού για ακόμα μία χρονιά στην έκθεση HORECA (7-10 Φεβρουαρίου, Metropolitan Expo) για να αναμετρηθούν στο πλαίσιο των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων καφέ και cocktail. Στόχους τους είναι να κερδίσουν μία θέση στην κορυφή αλλά και την δυνατότητα να είναι τα νέα ταλέντα που θα αφήσουν το στίγμα τους και θα διαμορφώσουν τις εξελίξεις στους χώρους του bartending και του καφέ.

Κορυφαίοι barista στην μάχη του… καφέ

Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα καφέ που διοργανώνει ο SCA Greece και το 2020 θα είναι «πιστά» στο ετήσιο ραντεβού τους στη 15η HORECA. Στην σκηνή του «Coffee Events» stage θα βρεθούν ταλαντούχοι baristas που θέλουν να ξεχωρίσουν και να διαγράψουν μία επιτυχημένη πορεία τόσο εντός όσο κι εκτός ελληνικών συνόρων, καθώς οι νικητές θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ημιτελικοί και τελικοί των πρωταθλημάτων καφέ αναμένεται να μονοπωλήσουν και πάλι το ενδιαφέρον με τους best of the best να τα δίνουν όλα για την πρωτιά στις κατηγορίες Greek Barista, Brewers Cup και Coffee in Good Spirits.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Καφέ:

Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου: Coffee in Good Spirits (Spirit Bar) – Brewers Cup (Compulsory)

Σάββατο 08 Φεβρουαρίου: Coffee in Good Spirits (semifinals) – Brewers cup (semifinals)

Κυριακή 09 Φεβρουαρίου: Coffee in Good Spirits (finals) – Brewers cup (finals)

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου: Barista (finals)

Όταν η τέχνη του bartending συναντάει το θέαμα

Μέσα από τους επιτυχημένους διαγωνισμούς θα λάμψουν και πάλι τα νέα μεγάλα ταλέντα του bartending. Πιο συγκεκριμένα, στην σκηνή του «Beer & Spirits Show» stage θα πραγματοποιηθούν οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Cocktail της Ένωσης Μπάρμεν Ελλάδος μέσα από τους οποίους θα αναδειχθούν οι bartenders που θα αναδείξουν στο μέλλον την υψηλή τέχνη των cocktails αλλά και θα διαμορφώσουν τις εξελίξεις και τις τάσεις στην εγχώρια bar σκηνή.

Οι κατηγορίες στις οποίες θα αναμετρηθούν είναι: 8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικού Cocktail, 10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Non Alcohol Cocktail, 25ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Classic Cocktail. Ξεχωριστή θέση θα έχει και το Flair Βartending όπου οι ζογκλερικού επιπέδου ικανότητες των συμμετεχόντων θυμίζουν κάτι από Brian Flanagan στο θρυλικό «Cocktail» του 1988.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Πανελλήνιων Διαγωνισμών:

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 17:00 – 19:00: 8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικού Cocktail

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 16:00 – 19:00: 25ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Classic Cocktail & 16ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Flairtending

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 17:00 – 18:30: 10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Non alcoholic