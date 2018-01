Διακοπή συνεδριάσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαμεσολάβηση αποφάσισε η ΕΔΕ

Τη διακοπή συνεδριάσεων των Δικαστηρίων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την διαμεσολάβηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για «το περιεχόμενο και τη διαδικασία νομοθέτησης» αποφάσισε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Η Ένωση εκφράζει σφοδρές αντιρρήσεις για το επίμαχο σχέδιο νόμου το οποίο, όπως λέει, «πλήττει την συνταγματικά κατοχυρωμένη απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη στη Δικαιοσύνη».

Δικαστές και εισαγγελείς αναφέρουν ότι δημιουργεί εύλογα ερωτήματα « η σιωπηρή απόρριψη της πρότασης τους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η προτίμηση της υποχρεωτικής πολύ δαπανηρής ιδιωτικής διαμεσολάβησης που αποκλείει εξ αντικειμένου την αντίστοιχη δικαστική μεσολάβηση» και θεωρούν χρήσιμο να συγκληθεί η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου προς έκδοση σχετικής γνωμοδοτικής απόφασης. «Άλλωστε από πουθενά δεν προκύπτει ότι η εισαγωγή του συστήματος της υποχρεωτικής ιδιωτικής μεσολάβησης ήταν προαπαιτούμενο των δανειστών αλλά αντίθετα φαίνεται πως αποτελεί στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης» υπογραμμίζουν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει τις σφοδρές αντιρρήσεις της στο σχέδιο νόμου για την διαμεσολάβηση το οποίο πλήττει την συνταγματικά κατοχυρωμένη απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη στη Δικαιοσύνη (άρθρα 4, 5, 8 και 20 του Συντάγματος). Ο αποκλεισμός πρόσβασης στο δικαστικό σύστημα συντελείται με την δημιουργία ενός ενδιάμεσου σταδίου υποχρεωτικής ιδιωτικής διαμεσολάβησης που έχει υψηλό κόστος και καθιστά απαγορευτική την μετέπειτα προσφυγή στα Δικαστήρια ιδίως για την οικονομικά ασθενέστερη και συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία του λαού.

Η Ένωσή μας έχει επεξεργαστεί και καταθέσει στο διάστημα των τελευταίων τριών μηνών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, στα πολιτικά κόμματα της Χώρας μία ολοκληρωμένη πρόταση δικαστικής μεσολάβησης, η οποία μπορεί να διεξάγεται από αμερόληπτο και ανεξάρτητο Δικαστή και δεν έχει κανένα κόστος για τον πολίτη. Η σιωπηρή απόρριψη της πρότασής μας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η προτίμηση της υποχρεωτικής πολύ δαπανηρής ιδιωτικής διαμεσολάβησης που αποκλείει εξ αντικειμένου την αντίστοιχη δικαστική μεσολάβηση, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της επιλογής.

Σε κανένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Ιταλίας, δεν υφίσταται σύστημα διαμεσολάβησης με την υποχρεωτικότητα που του δίνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά τα υφιστάμενα συστήματα λειτουργούν αποκλειστικά στη βάση της προαιρετικότητας, στη δε Δανία προβλέπεται μόνο η Δικαστική Μεσολάβηση. Αναδεικνύεται ο σοβαρός νομικός προβληματισμός που απασχόλησε και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ (Joined Cases C-317/08 to C-320/08 Rosalba Alassini and Others v Telecom Italia SpA and Others, Απόφαση της 14ης Ιουνίου 2017). Κατ’ ακολουθία των παραπάνω θεωρούμε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να συγκληθεί η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου προς έκδοση σχετικής γνωμοδοτικής απόφασης. Άλλωστε από πουθενά δεν προκύπτει ότι η εισαγωγή του συστήματος της υποχρεωτικής ιδιωτικής μεσολάβησης ήταν προαπαιτούμενο των δανειστών αλλά αντίθετα φαίνεται πως αποτελεί στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης.

Αποφασίζουμε τη διακοπή συνεδριάσεων των Δικαστηρίων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου ως διαμαρτυρία για το περιεχόμενο και τη διαδικασία νομοθέτησης. Εξουσιοδοτείται το Προεδρείο για την υλοποίηση της απόφασης.