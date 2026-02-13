Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα το μεσημέρι της Παρασκευής μία γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από νταλίκα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 14:00 στον πολυσύχναστο κόμβο του Γιόφυρου στο Ηράκλειο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, αλλά και όχημα με πλήρωμα της Πυροσβεστικής που δεν χρειάστηκε τελικά να παρέμβει.

Η κατάσταση της γυναίκας, πάντως, δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.